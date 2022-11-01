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وفد «الداخلية» يطلع على «إصلاحية الشارقة»

سيف الشامسي ووفد وزارة الداخلية (من المصدر)
2 نوفمبر 2022 02:05

الشارقة (الاتحاد) 

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استقبل اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، وفداً من وزارة الداخلية يضم العميد سعيد علي لوتاه القائم بأعمال مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية والوفد المرافق له، وذلك للاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في مجال إصلاح وتأهيل النزلاء، وتبادل الخبرات والتجارب للنهوض بقواعد وأسس وممارسات مسيرة العمل المشترك.
حضر اللقاء، العميد عبدالله مبارك بن عامر، نائب القائد العام لشرطة الشارقة، والعميد عبدالعزيز شهيل، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، وعدد من كبار الضباط بوزارة الداخلية وشرطة الشارقة وذوي الاختصاص.
ورحب قائد عام شرطة الشارقة، بوفد وزارة الداخلية، معرباً عن تقديره لهذه الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز الجهود المشتركة، وبما يرتقي بممارسات مسيرة العمل المشترك، وأثنى على الجهود الكبيرة التي تقوم بها الإدارة العامة للمؤسسات العقابية بوزارة الداخلية، وتكريس جهودها في إصلاح النزلاء، وفق أفضل المعايير العالمية.

سيف الزري الشامسي
الشارقة
شرطة الشارقة
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