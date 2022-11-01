«شرطة الشارقة» تناقش مواجهة حوادث المواصلات

الشارقة (الاتحاد)

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، الاجتماع العاشر لعام 2022 للجنة القيادة العليا الدائمة بشرطة الشارقة، بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر، نائب القائد العام، ومديري العموم وأعضاء اللجنة العليا الدائمة.

واستعرض الاجتماع جدول أعماله والقرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق، وتم مناقشة خطة مواجهة حوادث المواصلات الرئيسة الخاصة بحوادث النقل البري، وبحث التغطية الأمنية للموسم الشتوي في المنطقة الوسطى، وأبرز التحديات والتوصيات بهذا الشأن، هذا إلى جانب استعراض عدد من المبادرات والخطط المرحلية الموضوعة التي تنهض بالعمل المؤسسي.

وفي ختام الاجتماع، ثمن قائد عام شرطة الشارقة، جهود اللجنة العليا الدائمة ودورها الفاعل في الارتقاء بمنظومة العمل الشرطي، مؤكداً الاستمرار في بذل ومضاعفة الجهود في المجالات كافة تحقيقاً للأهداف المرسومة، واستجابة لتطلعات القيادة الرشيدة في حماية أمن الوطن، وتعزيز استقراره وتقدمه.