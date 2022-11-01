97 % نسبة الرضا عن خدمات «شرطة الجرف» في عجمان

عجمان (وام)

حقق مركز شرطة الجرف الشامل في القيادة العامة لشرطة عجمان نسبة 97% رضا عن الخدمات المقدمة للمتعاملين منذ بداية عام 2022، بنسبة تحول ذكي بلغت 100% في تقديم الخدمات.

وقال الرائد محمد خلفان الشعالي، رئيس مركز شرطة الجرف الشامل: «إن المركز يسعى لتطبيق استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية المتميزة، وتنفيذ وعد حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل»، مؤكداً حرص شرطة عجمان على مضاعفة الجهود الرامية لإسعاد المتعاملين، من خلال توفير تجربة خدمات متميزة للمتعاملين بتصميم وإطلاق خدمات تتناسب مع رؤى واحتياجات المتعاملين والتنوع في قنوات تقديم الخدمة.