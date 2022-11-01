انخفاض الحرارة 6 درجات خلال نوفمبر

إبراهيم سليم (أبوظبي)

كشف المركز الوطني للأرصاد عن انخفاض معدل درجات الحرارة العظمى والصغرى بمقدار 4 إلى 6 درجات عما كانت عليه خلال شهر أكتوبر، وذلك في تقريره حول السمات المناخية لشهر نوفمبر، كما أشار التقرير إلى تأثر الدولة، خلال هذا الشهر، بامتداد المرتفع الجوي السيبيري تدريجياً، كما تتأثر الدولة أيضاً بامتداد المنخفضات الجوية السطحية الممتدة من البحر الأحمر.

وأفاد المركز في تقريره، بأن شهر نوفمبر من ضمن الفترة الانتقالية الثانية، ويتميز هذا الشهر باعتدال درجة الحرارة نهاراً وانخفاضها أثناء الليل، حيث ينخفض معدل درجات الحرارة العظمى والصغرى بمقدار 4 إلى 6 درجات عما كانت عليه خلال شهر أكتوبر، وذلك نتيجة لاستمرار الحركة الظاهرية للشمس نحو الجنوب بعيداً عن المنطقة.

كما تتأثر الدولة، خلال هذا الشهر، بامتداد المرتفع الجوي السيبيري تدريجياً نحو المنطقة، خاصة خلال النصف الثاني منه، مما يؤدي إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، وتميل درجات الحرارة للبرودة أحياناً، خاصة ليلاً على المناطق الجبلية وعلى بعض المناطق الداخلية.

كما تتأثر الدولة أيضاً بامتداد لمنخفضات الجوية السطحية الممتدة من البحر الأحمر ومن الشرق، وفي حال صاحبتها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا من الشرق أو من الغرب تزداد كميات السحب وتتكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق، خاصة المناطق الشرقية من الدولة. وأشار التقرير إلى أن الرياح السائدة، خلال هذا الشهر، تكون جنوبية شرقية في الصباح تتحول أثناء النهار إلى غربية - شمالية غربية، وقد تنشط سرعة الرياح في بعض أيام هذا الشهر خاصة مع السحب الركامية، وتزداد الرطوبة النسبية خاصة في الصباح الباكر، نتيجة لمرور كتل الهواء المعتدلة فوق مياه الخليج نحو الدولة، مما يهيئ الفرصة لتكون الضباب الخفيف والكثيف على مناطق متفرقة.

ورصداً للإحصائيات المناخية التاريخية، لهذا الشهر أشار إلى أن متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 24 و25°م، ومتوسط درجة الحرارة العظمى بين 29 و31 °م.، أما متوسط درجة الحرارة الصغرى فبين 19 و21 °م، في حين أن أعلى درجة حرارة 39.9 °م في سويحان سنة 2021، أما أقل درجة حرارة فكانت على جبل جيس سنة 2009 والتي بلغت 4.1 °م.

رياح

يكون متوسط سرعة الرياح 10.7 كم/ساعة، أعلى سرعة رياح 97 (كم/ س) في الرويس سنة 2013، وبالنسبة إلى الرطوبة، كان متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 57%. أما متوسط الرطوبة النسبية العظمى فما بين 76% و85%، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 29% و39% وبالنسبة إلى الضباب، فكانت أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2016، حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 13 يوم ضباب و6 أيام ضباب خفيف. أما بخصوص الأمطار، فكانت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 211.4 ملم على دلما في سنة 2013.