«أبوظبي للصحة العامة» يستضيف آخر اجتماع للجنة أبحاث «كوفيد- 19»

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف مركز أبوظبي للصحة العامة، الأول من نوعه في المنطقة والذي يهدف للحفاظ على صحة سكان الإمارة وضمان سلامة العاملين فيها من خلال تعزيز مفاهيم الصحة العامة والصحة الوقائية، آخر اجتماعات لجنة أبحاث «كوفيد- 19» لإمارة أبوظبي لعام 2022، وذلك قبل تشكيل أخرى جديدة تتولى شؤون اللجنة خلال العام المقبل، وقد شهد الاجتماع أول حضور مباشر لأعضاء اللجنة الرئيسة وأعضاء اللجان الفرعية منذ بداية «الجائحة»، حيث قاموا بعرض آخر ما توصلت إليه أبحاثهم حول جائحة «كوفيد- 19»، كما تمت الإشادة بجهودهم في الحد من انتشار «الجائحة» على مدار العامين الماضيين.

وتعليقاً على الاجتماع، قالت الدكتورة فريدة الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المُعدية في مركز، رئيس اللجنة: «استطاعت دولة الإمارات العربية أن تكون من ضمن الدول الرائدة عالمياً في الاستجابة لجائحة (كوفيد - 19)، كما تبنّت مفاهيم التعاون والبحث العلمي لاحتواء آثار الأمراض المعدية، وضمان التأهب لأي تحديات صحية عامة محتملة، ويشرفني اختياري رئيساً للجنة أبحاث (كوفيد - 19) في إمارة أبوظبي، إلى جانب نخبة من الزملاء الذين يعملون جميعاً على الدفع قدماً بالقدرات البحثية للدولة، وجعل مستقبل أمتنا أكثر صحة وازدهاراً».