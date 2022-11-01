«الصحة» تشارك في مؤتمر للابتكار

دبي (الاتحاد)

شاركت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في المؤتمر الخامس للابتكار في المجال الصحي الذي انعقد في دبي، وتناول محاور التحول الرقمي وتجربة المتعاملين وأمن الرعاية الصحية، وأهمية الابتكارات الرقمية في إعادة تشكيل مستقبل الرعاية الصحية.

وافتتح أعمال المؤتمر الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بحضور عدد من كبار المسؤولين في الجهات الصحية الحكومية والخاصة، وخبراء في مجال الرقمنة الصحية من الإمارات ودول العالم، حيث تم عرض أحدث الابتكارات التي غيّرت مجرى العمل في المجال الصحي.

وتحدث الأميري عن دور رؤية وتوجهات الحكومة الرشيدة في تعزيز الابتكار من خلال الاستراتيجية الوطنية للابتكارات المتقدمة، التي وضعت جودة الحياة من ضمن المحاور الأساسية للابتكار.