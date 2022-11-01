الأربعاء 2 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الصحة» تشارك في مؤتمر للابتكار

«الصحة» تشارك في مؤتمر للابتكار
2 نوفمبر 2022 02:05

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«دولية دبي» للسلة تعود في يناير بـ «النسخة 32»
«مونديال الشركات» ينطلق في دبي

شاركت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في المؤتمر الخامس للابتكار في المجال الصحي الذي انعقد في دبي، وتناول محاور التحول الرقمي وتجربة المتعاملين وأمن الرعاية الصحية، وأهمية الابتكارات الرقمية في إعادة تشكيل مستقبل الرعاية الصحية.
وافتتح أعمال المؤتمر الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بحضور عدد من كبار المسؤولين في الجهات الصحية الحكومية والخاصة، وخبراء في مجال الرقمنة الصحية من الإمارات ودول العالم، حيث تم عرض أحدث الابتكارات التي غيّرت مجرى العمل في المجال الصحي.
وتحدث الأميري عن دور رؤية وتوجهات الحكومة الرشيدة في تعزيز الابتكار من خلال الاستراتيجية الوطنية للابتكارات المتقدمة، التي وضعت جودة الحياة من ضمن المحاور الأساسية للابتكار.

وزارة الصحة ووقاية المجتمع
دبي
آخر الأخبار
السيسي يؤكد دعم مصر لجهود مسيرة التنمية والإصلاح بتونس
عربي ودولي
السيسي يؤكد دعم مصر لجهود مسيرة التنمية والإصلاح بتونس
اليوم 16:45
دراسة تكشف كارثة تنتظر الحيتان الزرقاء
دنيا
دراسة تكشف كارثة تنتظر الحيتان الزرقاء
اليوم 16:29
«تشكيل» يتألق في «أسبوع دبي للتصميم»
دنيا
«تشكيل» يتألق في «أسبوع دبي للتصميم»
اليوم 16:08
طائرة «طيران الإمارات» «إيرباص أيه 380»
الاقتصادي
«طيران الإمارات» تحصد خمسة ألقاب عالمية ضمن جوائز «ألترا«و»أبيكس»
اليوم 16:04
سارة الأميري تتحدث في المؤتمر
سارة الأميري: التصنيع الذكي يدعم مرونة سلاسل التوريد
اليوم 16:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©