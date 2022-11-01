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محمد بن راشد يصل الجزائر للمشاركة في القمة العربية

محمد بن راشد يصل الجزائر للمشاركة في القمة العربية
1 نوفمبر 2022 04:00

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحفظ الله ورعايته، اليوم إلى العاصمة الجزائرية لترؤس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في القمة العربية الحادية والثلاثين ، المقرر أن تبدأ أعمالها في وقت لاحق اليوم وتُختتم يوم غدٍ الأربعاء.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، معالي أيمن عبدالرحمن، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ويرافق صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وفد رسمي رفيع المستوى يضم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء ، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي خليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وسعادة يوسف سيف سباع آل علي، سفير الدولة لدى الجمهورية الجزائرية، وسعادة مريم خليفة الكعبي، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الجامعة العربية.

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