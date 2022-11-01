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رئيس الدولة يلتقي عدداً من الوزراء وقادة قطاع الطاقة ضيوف "أديبك"

رئيس الدولة يلتقي عدداً من الوزراء وقادة قطاع الطاقة ضيوف "أديبك"
1 نوفمبر 2022 18:25

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " جناح شركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك" ضمن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2022 ".

واستمع سموه خلال الزيارة إلى شرحٍ حول مشاريع" أدنوك " ومبادراتها وشراكاتها العالمية التي أسهمت في ترسيخ مكانة الدولة بوصفها مورداً موثوقاً للطاقة، ولاعباً رئيسياً في تحقيق انتقال واقعي وتدريجي في قطاع الطاقة العالمي، وداعماً للعمل المناخي.

كما التقى صاحب السمو رئيس الدولة خلال زيارة جناح " أدنوك" عدداً من الوزراء وقادة قطاع الطاقة ضيوف "أديبك" وتبادل معهم الأحاديث حول التطورات الجيوسياسية وانعكاساتها على مشهد الطاقة العالمي والجهود المشتركة والحلول المقترحة لضمان أمنها واستدامة إمداداتها.

رافق سموه خلال الزيارة.. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس المكتب التنفيذي لأبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

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