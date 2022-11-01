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محمد بن راشد يصدر قراراً بتعيين راشد بن حمدان رئيساً أعلى لمؤسسة "حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المُتميِّز"

محمد بن راشد يصدر قراراً بتعيين راشد بن حمدان رئيساً أعلى لمؤسسة "حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المُتميِّز"
1 نوفمبر 2022 17:27

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القرار رقم (18) لسنة 2022 بتعيين الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيساً أعلى لمؤسسة "حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المُتميِّز"، على أن يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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