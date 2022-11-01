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الإمارات

محمد بن زايد: علاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية راسخة

محمد بن زايد: علاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية راسخة
1 نوفمبر 2022 15:11

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم الثلاثاء، أن علاقات دولة الإمارات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية راسخة.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «علاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية راسخة ونسعى من خلالها إلى بناء مستقبل أفضل لبلدينا الصديقين والعالم.. نرحب بإطلاق شراكة استثمارية بين بلدينا لتنفيذ مشروعات في مجال الطاقة النظيفة لدعم أمن الطاقة والعمل المناخي والنمو المستدام».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
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