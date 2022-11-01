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رئيس الدولة يلتقي المنسق الأميركي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

رئيس الدولة يلتقي المنسق الأميركي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
1 نوفمبر 2022 14:45

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم بريت ماكغورك، نائب مساعد الرئيس والمنسق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الولايات المتحدة الأميركية .. وذلك على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول " أديبك 2022 " الذي بدأت فعالياته أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الإستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية وسبل تعزيزها.

كما تطرقا إلى عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. ورحب الجانبان خلال اللقاء بتوقيع شراكة إستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035 .. وذلك على هامش معرض ومؤتمر "أديبك 2022 " .. مؤكدين أهمية هذه الشراكة في تعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة ودعم العمل المناخي.

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حضر اللقاء .. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس المكتب التنفيذي لأبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية وآموس هوكستاين المنسق الرئاسي الخاص للولايات المتحدة الأميركية الصديقة .

المصدر: وام
الولايات المتحدة
مركز أبوظبي الوطني للمعارض
محمد بن زايد
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