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"صحة" تفتتح مركز الفحص والصحة الوقائية في مشرف مول

"صحة" تفتتح مركز الفحص والصحة الوقائية في مشرف مول
1 نوفمبر 2022 14:08

افتتحت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" مركزا جديدا للفحص والصحة الوقائية في مشرف مول لتوفير الإجراءات الطبية المتعلقة بالإقامة بسهولة وراحة.
ويفتح المركز أبوابه طوال أيام الأسبوع من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 7:00 مساءً ويستقبل العملاء بحجز أو بدون حجز مُسبق كما تتوفر خدمات فحص الإقامة العادية أو خدمات الفحص السريع.
وقالت الدكتورة نورة الغيثي المدير التنفيذي في الخدمات العلاجية الخارجية: "تتمحور مهمتنا الأساسية حول تعزيز إمكانية الوصول إلى خدمات صحة وضمان تجربة سهلة وسلسة للعملاء، جميع مراكزنا الـ 12 تقع في مبان مستقلة أو ضمن منشآت صحية، أما المركز الجديد في مشرف مول فهو الأول ضمن سلسلة من مراكز الفحص التي نعتزم افتتاحها في مواقع يرتادها المقيمين بهدف تسهيل وصولهم إلى خدمات الفحص الطبي للإقامة."
من جهته قال الدكتور عمر الهاشمي المدير التنفيذي السريري في الخدمات العلاجية الخارجية: "لم يعد عملاؤنا بحاجة لتخصيص وقت خاص لزيارة مراكز الفحص والصحة الوقائية حيث بات بإمكانهم استكمال الفحص الطبي للإقامة أثناء التسوّق أو الاستمتاع بوقتهم مع عائلاتهم في المول وبمجرد قيامهم بالتسجيل سيتلقّون رسالة نصية قصيرة برقم الانتظار الخاص بهم ويمكنهم الاستمتاع في المول لحين استلامهم رسالة نصية بقرب دورهم ليعودوا إلى المركز ويكملوا إجراءات الفحص."
لمعرفة المزيد عن مراكز فحص الإقامة التابعة لـ"صحة"، يرجى زيارة dpsc.seha.ae. ويمكنكم أيضاً حجز موعد من خلال تطبيق "فحص الإقامة الخاص بصحة".

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المصدر: وام
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