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تواصل فعاليات "أديبك 2022" لليوم الثاني في أبوظبي

تواصل فعاليات "أديبك 2022" لليوم الثاني في أبوظبي
1 نوفمبر 2022 04:00

تواصلت فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2022" في نسخته الثامنة والثلاثين لليوم الثاني على التوالي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض والتي انطلقت أمس تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" .
ويشهد أديبك 2022 في دورته الحالية - التي تستمر حتى 3 نوفمبر الجاري - حضوراً من أكثر من 160 دولة بمشاركة 28 جناحاً دولياً ليكون أكبر منتديات الطاقة وأكثرها شمولاً في العالم ويؤكد على دوره الريادي في تحفيز الحوار حول دعم مساعي تحوّل قطاع الطاقة الصديقة للمناخوالمعززة لنمو القطاع.
ويشارك ما يزيد عن 1200 من المتحدثين في أكثر من 350 جلسة يشهدها المؤتمر لتبادل الرؤى والآراء حول أهم الاستثمارات والاستراتيجيات والابتكارات التقنية التي يشهدها قطاع الطاقة، الذي يحاول تحقيق أهدافه في الحياد المناخي.
ويشهد أديبك 2022 دورة استثنائية مع المشاركة العالمية القياسية في أعماله واستقطابه لنخبة من ألمع العقول من جميع أنحاءالعالم لاستكشاف الحلول لتحديات الطاقة العالمية في ظل الحاجة العالمية لتعزيز آفاق التعاون والحوار.
ويقام أديبك 2022 قبيل انعقاد مؤتمر "كوب 27 " في مصر ليتيح لقطاع الطاقة العالمي الفرصة لرسم ملامح الحوار حول الحلول العملية والمجدية تجارياً لعملية التحول على مستوى القطاع.

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المصدر: وام
مركز أبوظبي الوطني للمعارض
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معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول
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