الأربعاء 2 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سلطان القاسمي يصدر قراراً بشأن تشكيل مجلس أمناء مجمع اللغة العربية بالشارقة

سلطان القاسمي
1 نوفمبر 2022 11:31

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بصفته الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة قراراً بشأن تشكيل مجلس أمناء المجمع.

وبحسب القرار رقم (1) لسنة 2022م يشكل مجلس أمناء مجمع اللغة العربية بالشارقة برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وعضوية كلٍّ من:

1. سعادة الأستاذ الدكتور أحمد الضّبيب مدير جامعة الملك سعود سابقاً / المملكة العربية السعودية.

2. سعادة الأستاذ الدكتور إبراهيم السّعافين رئيس قسم اللغة العربية في جامعة الشارقة سابقا / المملكة الأردنيّة.

3. سعادة الأستاذ الدكتور عبدالله بن سيف التّوبي مدير مركز التّعريب والترجمة والاهتمام باللغة العربية / سلطنة عُمان.

4. سعادة الدكتور امحمد صافي المستغانمي أمين عام مجمع اللغة العربية بالشّارقة.

5. سعادة الأستاذ محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

وتكون مدّة العضويّة في المجمع أربع سنوات، قابلة للتّجديد لمدّة أو مدد مماثلة، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدّة عضويّتهم.

 

أخبار ذات صلة
سلطان القاسمي يشيد بجهود مجمع اللغة العربية بالشارقة
سلطان القاسمي يفتتح الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب
المصدر: وام
اللغة العربية
إمارة الشارقة
سلطان القاسمي
آخر الأخبار
السيسي يؤكد دعم مصر لجهود مسيرة التنمية والإصلاح بتونس
عربي ودولي
السيسي يؤكد دعم مصر لجهود مسيرة التنمية والإصلاح بتونس
اليوم 16:45
دراسة تكشف كارثة تنتظر الحيتان الزرقاء
دنيا
دراسة تكشف كارثة تنتظر الحيتان الزرقاء
اليوم 16:29
«تشكيل» يتألق في «أسبوع دبي للتصميم»
دنيا
«تشكيل» يتألق في «أسبوع دبي للتصميم»
اليوم 16:08
طائرة «طيران الإمارات» «إيرباص أيه 380»
الاقتصادي
«طيران الإمارات» تحصد خمسة ألقاب عالمية ضمن جوائز «ألترا«و»أبيكس»
اليوم 16:04
سارة الأميري تتحدث في المؤتمر
سارة الأميري: التصنيع الذكي يدعم مرونة سلاسل التوريد
اليوم 16:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©