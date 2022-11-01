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الإمارات

رئيس الدولة يهنئ هاتفياً الرئيس البرازيلي المنتخب

محمد بن زايد
1 نوفمبر 2022 10:03

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اتصالاً هاتفياً الليلة الماضية مع فخامة لويس ايناسيو لولا دا سيلفا.. هنأه خلاله بانتخابه رئيساً لجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة في خدمه وطنه وشعبه.

وأعرب سموه عن تطلعه إلى التعاون والعمل المشترك مع الرئيس البرازيلي المنتخب، خلال الفترة المقبلة، لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة التنموية والاقتصادية بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه عبر فخامة لويس ايناسيو لولا دا سيلفا عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتهنئته ومشاعره الطيبة، مؤكداً حرصه على تنمية العلاقات الإماراتية - البرازيلية على مختلف المستويات.

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المصدر: وام
الرئيس البرازيلي
محمد بن زايد
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