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بحضور رئيس الدولة ورئيس قرغيزستان.. أبوظبي توقع اتفاقية توأمة المدن مع بيشكيك

بحضور رئيس الدولة ورئيس قرغيزستان.. أبوظبي توقع اتفاقية توأمة المدن مع بيشكيك
1 نوفمبر 2022 09:41

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة صادر جباروف رئيس جمهورية قيرغيزستان وقعت حكومة أبوظبي وحكومة مدينة بيشكيك، اتفاقية توأمة، بهدف تعزيز التعاون وتنمية العلاقات الثنائية بين حكومة (مدينة بيشكيك) وأبوظبي.

 تأتي الاتفاقية بهدف تعزيز التبادل المشترك والاستثمار في القطاعات الحيوية، لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والثقافية والرياضية والمجالات الأخرى.

ووقع الاتفاقية كل من معالي فلاح الأحبابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس دائرة البلديات والنقل، نيابةً عن حكومة أبوظبي، وسعادة إميل بك عبد القديروف، عمدة مدينة بيشكيك.

وبهذه المناسبة، قال معالي فلاح محمد الأحبابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس دائرة البلديات والنقل، في كلمته خلال توقيع الاتفاقية: "إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي لتعزيز أواصر التعاون بين الحكومتين، بالإضافة إلى تسهيل تبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم في تصميم حلول ومشاريع مستدامة.

وتشكل اتفاقية التوأمة بين البلدين مرحلة جديدة، تعزز التبادل الاقتصادي والثقافي بين مدينتي أبوظبي وبيشكيك في عدة قطاعات حيوية، إضافة إلى تطوير البرامج والزيارات الميدانية للوقوف على أحدث التطورات العلمية والتخصصية في المجالات البلدية."

وأضاف معالي الأحبابي: "تحرص قيادتنا الرشيدة ضمن رؤيتها الاستراتيجية، على بناء شراكات وثيقة مع الحكومات لدعم النمو والتطوير المستدام.

ويشكل التعاون أهمية بالغة من خلال خلق فرص نوعية وتوظيف القدرات المتنوعة، وتبادل الخبرات في مجال التخطيط الحضري، واستكشاف أبرز المشاريع المشتركة؛ لتوفير الخدمات والمشاريع التي تسهم في توفير مساحات مجتمعية مبتكرة، في سبيل تحقيق جودة حياة لسكان إمارة أبوظبي".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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