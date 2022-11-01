الأربعاء 2 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس الجزائر بذكرى اليوم الوطني لبلاده

رئيس الدولة ونائبه
1 نوفمبر 2022 08:39

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون.

أخبار ذات صلة
«دولية دبي» للسلة تعود في يناير بـ «النسخة 32»
أبوظبي تستضيف «النزال المرتقب» بين بيفول وراميريز
المصدر: وام
الجزائر
الإمارات
محمد بن راشد
محمد بن زايد
آخر الأخبار
السيسي يؤكد دعم مصر لجهود مسيرة التنمية والإصلاح بتونس
عربي ودولي
السيسي يؤكد دعم مصر لجهود مسيرة التنمية والإصلاح بتونس
اليوم 16:45
دراسة تكشف كارثة تنتظر الحيتان الزرقاء
دنيا
دراسة تكشف كارثة تنتظر الحيتان الزرقاء
اليوم 16:29
«تشكيل» يتألق في «أسبوع دبي للتصميم»
دنيا
«تشكيل» يتألق في «أسبوع دبي للتصميم»
اليوم 16:08
طائرة «طيران الإمارات» «إيرباص أيه 380»
الاقتصادي
«طيران الإمارات» تحصد خمسة ألقاب عالمية ضمن جوائز «ألترا«و»أبيكس»
اليوم 16:04
سارة الأميري تتحدث في المؤتمر
سارة الأميري: التصنيع الذكي يدعم مرونة سلاسل التوريد
اليوم 16:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©