الأربعاء 2 نوفمبر 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
«قمة الجزائر».. وحدة الصف ولمّ الشمل العربي
كوريا الشمالية تحذر أميركا من «إجراءات أكثر قوة»
«طارئة وعادية».. محطات بارزة في تاريخ القمم العربية
حفتر يلوح بخوض «معركة فاصلة» لتحرير ليبيا
الولايات المتحدة تدخل أسبوعاً انتخابياً حاسماً
الإمارات: دعم جهود إحلال السلام والأمن في الصومال
العراق.. آمال شعبية كبيرة بجهود محاربة الفساد
اليمن: مقتل وإصابة 7 مدنيين بألغام «حوثية» في 3 محافظات
دبلوماسيون وسياسيون لـ«الاتحاد»: القمة العربية تعمّق التعاون وتفتح آفاقاً جديدة
روسيا توسع منطقة إجلاء المدنيين في «خيرسون»
نتنياهو يضمن الأغلبية في الكنيست بـ 62 مقعداً
ميقاتي: الأولوية لانتخاب رئيس جديد للبنان
بوتين يشترط ضمانات من كييف للعودة إلى اتفاقية الحبوب
أبوالغيط: المنطقة تواجه أزمة أمن غذائي
البابا يعتزم زيارة الكونغو وجنوب السودان مطلع فبراير
عقوبات أميركية على «داعش» بالصومال
غوتيريش: العالم يواجه أزمة كبيرة بسبب الانقسامات
هولندا تعيد 12 مواطنة وأطفالهن من مخيمات سوريا
وقار الحمادي.. «خبيرة قهوة»
5 مشاكل تؤرق المراهقين
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس الجزائر بذكرى اليوم الوطني لبلاده
رئيس الدولة ونائبه
1 نوفمبر 2022 08:39
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون.
أخبار ذات صلة
«دولية دبي» للسلة تعود في يناير بـ «النسخة 32»
أبوظبي تستضيف «النزال المرتقب» بين بيفول وراميريز
المصدر: وام
الجزائر
الإمارات
محمد بن راشد
محمد بن زايد
الأكثر قراءة
دنيا
بهذه الطريقة.. تفقد الوزن والبطن بأسرع وقت
31 أكتوبر 2022
الإمارات
مات الأب فتنازع الورثة على 20 مليون درهم
29 أكتوبر 2022
الإمارات
72 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه في 2022
1 نوفمبر 2022
آخر الأخبار
عربي ودولي
السيسي يؤكد دعم مصر لجهود مسيرة التنمية والإصلاح بتونس
اليوم 16:45
دنيا
دراسة تكشف كارثة تنتظر الحيتان الزرقاء
اليوم 16:29
دنيا
«تشكيل» يتألق في «أسبوع دبي للتصميم»
اليوم 16:08
الاقتصادي
«طيران الإمارات» تحصد خمسة ألقاب عالمية ضمن جوائز «ألترا«و»أبيكس»
اليوم 16:04
سارة الأميري: التصنيع الذكي يدعم مرونة سلاسل التوريد
اليوم 16:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©