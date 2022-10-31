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بلدية العين تنفذ «سلامة العلم»

خلال تنفيذ الحملة (وام)
1 نوفمبر 2022 02:44

العين (وام)

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 نفذت بلدية مدينة العين حملة توعية تهدف إلى المحافظة على علم الدولة وحمايته من عوامل الطبيعة والتلف، من خلال توعية أفراد المجتمع وتثقيفهم بأهمية المحافظة على سلامة علم الدولة، واستبدال التألف منها ليبقى عالياً فوق المباني والمنازل، شامخاً بألوانه الزاهية استعداداً لاحتفال الدولة السنوي بمناسبة يوم العلم الموافق الثالث من نوفمبر.
ودعت البلدية أفراد المجتمع إلى الحفاظ على المعاني والقيم الوطنية للعلم من خلال الحرص على إبقائه في أبهى صوره وأشكاله، وبلغ عدد المستفيدين 33 ألف مستفيد من الحملة، وذلك عبر الزيارات الميدانية والزيارات المجتمعية للأهالي لتوعيتهم برمزية العلم.

العين
بلدية العين
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