«وطني الإمارات» تختتم حملة حماة العلم

دبي (وام)

اختتمت مؤسسة وطني الإمارات الدورة العاشرة من حملة حماة العلم، إحدى مبادرات يوم العلم، بورشة عن بروتوكول العلم، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي وإدارة الموارد البشرية لحكومة دبي. وتم خلال الورشة عقد لقاء مع مديري الاتصال والشراكات والعلاقات والتشريفات للاستعداد التام بتنفيذ بروتوكول علم الدولة في يوم العلم الموافق 3 نوفمبر المقبل، حيث هدفت هذه الورشة إلى تعزيز ثقافة احترام العلم كواجب وطني وكجزء من ملامح الهوية الوطنية الإماراتية والثوابت الوطنية ومنظومة القيم التي تمثلها المواطنة الصالحة.

وأكد ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، أن الدورة العاشرة لحملة حماة العلم هي استمرار للدورات السابقة، ومضاعفة للجهود في نشر الوعي بثقافة العلم وبروتوكول التعامل معه وحمايته والمحافظة عليه تعزيزاً للانتماء والولاء للوطن والعلم والقيادة الرشيدة التي تصنع الحلم والمستقبل المرتهن إلى قيم السعادة والتسامح والسلام. يذكر أن حملة حماة العلم أطلقتها مؤسسة وطني الإمارات وأكاديمية شرطة دبي كمبادرة توعية تسعى عبر متطوعي مبادرة يوم لدبي التي تشرف عليها مؤسسة وطني الإمارات إلى تعزيز ثقافة العلم لدى كافة شرائح وأفراد المجتمع للتعرف على بروتوكول العلم، وكيفية الحفاظ عليه والتعامل معه وحمايته لترفعه القلوب قبل الأيدي.