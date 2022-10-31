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وزير العدل: خطط لتطوير المحاكم المتخصصة

عبدالله النعيمي خلال اللقاء (وام)
1 نوفمبر 2022 02:44

أبوظبي (وام)

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 التقى معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل في مكتبه بديوان عام الوزارة في أبوظبي، وليم ترينور، عميد مركز القانون، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة جورج تاون، والوفد المرافق له.
وتم خلال اللقاء مناقشة، الدور المهم الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات التعليمية والأكاديمية، لا سيما العريقة منها مثل جامعة جورج تاون في تطوير المنظومات القضائية.
وأشاد معالي الوزير بالتعاون السابق مع الجامعة، مؤكداً توجه الوزارة في خططها الاستراتيجية نحو تطوير المحاكم المتخصصة الداعمة للعدالة الناجزة، ودورها في تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار وتحقيق الرفاهية الاقتصادية في المرحلة القادمة. واتفق الجانبان على تعزيز التعاون واستمرار التواصل لوضع الخطط المتعلقة بتصميم البرامج التدريبية للقضاة المتخصصين، وبرامج أخرى لأعوان القضاة والمحامين. من جانبه، أثنى رئيس جامعة جورج تاون على الطلبة من خريجي الجامعة من أعضاء السلطة القضائية في الإمارات ممن تقلدوا مناصب مهمة، وأبدى الاستعداد والحرص على استمرار التعاون في المستقبل. واتفق الجانبان على وضع إطار لخطة عمل للتعاون في الفترة القادمة. حضر اللقاء القاضي عبد الرحمن البلوشي، القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية، وأعضاء السلطة القضائية الإماراتيين خريجي جامعة جورج تاون .

وزارة العدل
الإمارات
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