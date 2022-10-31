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«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير باكستان

«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير باكستان
1 نوفمبر 2022 02:44

أبوظبي (وام)

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 تسلّم عبدالله محمد البلوكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم بالإنابة، في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، نسخة من أوراق اعتماد، فيصل نياز ترمذي، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة. وتمنّى وكيل الوزارة المساعد للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. من جانبه، أعرب السفير الباكستاني الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

الإمارات
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
باكستان
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