أطلقته «تنمية المجتمع» تعزيز الاستقرار الأسري بـ«مستشارك المالي»

دبي (الاتحاد)

تزامناً مع اليوم العالمي للادخار الذي يصادف 31 أكتوبر من كل عام، تواصل وزارة تنمية المجتمع تقديم استشارات مالية مجانية، من خلال مبادرة «مستشارك المالي» التي توفرها لمختلف فئات المجتمع، من المواطنين والمقيمين، وباللغتين العربية والإنجليزية، بما يحقق دعم استقرار الأسرة وتمكينها وتعزيز الثقة لدى أفرادها، تجسيداً لمبدأ جودة حياة أفضل للجميع.

وخلال العام الجاري 2022، وفّرت الوزارة 11 ورشة تثقيفية تحت مظلة «مستشارك المالي» استفاد منها 602 أشخاص، كما تم تقديم 42 استشارة مالية لعدد من أفراد المجتمع، من خلال الخدمة المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة (www.mocd.gov.ae)، إضافة إلى تنظيم حلقة بث مباشر عبر «إنستغرام» الوزارة ضمن مبادرة (تآلف لايف) للاستشارات الأسرية، لتعزيز ثقافة الادخار، نظراً لأهمية ذلك من أجل واقع الأسرة ومستقبل كافة أفرادها.

وبمناسبة اليوم العالمي للادخار، بادرت وزارة تنمية المجتمع، بتعميم تجربتها التثقيفية، من خلال (مستشارك المالي)، على الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، ممثلة بأعضاء المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة، بما يحقق انتشاراً أوسع للمبادرة التي تقدم خدمات غير تقليدية في إطار الإدارة المالية الصحيحة، التي تشمل المفاهيم المالية الأساسية، وإدارة الأموال، وطرق الادخار، والتي يقدمها خبراء ماليون يقومون على دراسة الوضع المالي للشخص، والمصاريف والالتزامات والمتطلبات، وتقديم جداول وحلول ومقترحات، تناسب احتياجات وظروف كل حالة، مع تعزيز وجهة الادخار، وصولاً إلى الاستثمار وتحقيق مردود مالي بشكل أفضل.

وتحرص الوزارة على الوصول لمختلف فئات المجتمع، وتوفير أفضل الخدمات التثقيفية، حيث تقوم بشكل مستمر بتحديث وتطوير التطبيق الذكي «ادخار» لتسهيل تقديم خدمات الاستشارات المالية لجميع الفئات العمرية، وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار لدى الجميع.

الجدير بالذكر أن مبادرة «مستشارك المالي» جاءت في إطار محاور ومستهدفات السياسة الوطنية للأسرة، الداعمة للترابط والاستقرار والسعادة الأسرية التي تتحقق بدءاً من الاستقرار المادي، ومن خلال المشورة المالية التي يوفرها الخبراء الماليون من ذوي الخبرة والمعرفة الواسعة في إطار التوجيه وتقديم الحلول المنطقية، والحرص على تنظيم الميزانيات، ووضع إطار للصرف السليم، والابتعاد عن العشوائية والتبذير والإسراف بلا مبرر.