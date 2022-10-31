140 مليار درهم إجمالي مشاريع «طرق دبي» منذ تأسيسها

دبي (الاتحاد)

تحتفل هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم الأول من نوفمبر، بالدورة الثالثة عشرة، لمبادرة يوم المواصلات العامة، التي تتزامن مع احتفال «الهيئة» بالذكرى السابعة عشرة لتأسيسها، وذلك تحت شعار «يوم المواصلات العامة يشجع نمط الحياة الصحي«#أسرع_تمهّل»، بهدف تشجيع السكان والزوار على استخدام وسائل النقل الجماعي، للوصول إلى وجهاتهم في الوقت المحدد، والاسترخاء خلال فترة الرحلة.

وأكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن مبادرة يوم المواصلات العامة نجحت في تحقيق الأهداف المرجوة منها، حيث أسهمت في تعزيز دور إمارة دبي في دعم الجهود التي تسهم في تحسين البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع السكان على استخدام وسائل النقل الجماعي، ورفع نسبة مستخدميها من خلال توعيتهم بمنظومة النقل الجماعي الحديثة التي تقدمها الهيئة، وتشمل مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري، ومركبات الأجرة، حيث بلغ عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك في دبي عام 2021، نحو 461 مليون راكب، بمعدل 1.3 مليون راكب يومياً، وشهد النصف الأول من العام الجاري نمواً في عدد الركاب، حيث بلغ عدد المستخدمين 304.6 مليون راكب، بمعدل 1.68 مليون راكب يومياً. وقال:«تتميز منظومة النقل الجماعي في دبي بتكامل عناصرها مع بعضها، وباتت تشكل العمود الفقري لحركة تنقل السكان في مختلف مناطق إمارة دبي، ونجحت هذه المنظومة في إحداث تغيير وتطوير في ثقافة السكان بمختلف شرائحهم تجاه استخدام وسائل المواصلات العامة.

وأضاف: أنجزت هيئة الطرق والمواصلات، بتوجيهات القيادة الحكيمة، منذ تأسيسها، حزمة واسعة من المشاريع الضخمة، زادت قيمتها على 140 مليار درهم، أهمها مترو دبي، الذي زاد طوله بعد تشغيل مسار 2020، إلى قرابة 90 كيلومتراً، وترام دبي بطول 11 كيلومتراً، وقناة دبي المائية التي أنجزت في أقل من ثلاث سنوات، كما نفذت «الهيئة» مجموعة كبيرة من مشاريع الطرق، أسهمت في زيادة طول شبكة الطرق من 8.715 مسرب كيلومتر عام 2006 إلى 18.475 مسرب كيلومتر عام 2021، وارتفع عدد جسور وأنفاق المركبات إلى ستة أضعاف، من 129 جسراً ونفقاً عام 2006 إلى 884 جسراً ونفقاً، وكذلك تضاعف عدد جسور وأنفاق المشاة إلى أربعة أضعاف، حيث ارتفع العدد من 26 جسراً ونفقاً للمشاة إلى 121 جسراً ونفقاً خلال الفترة نفسها، شاملة جسور وأنفاق مترو وترام دبي، وزاد طول شبكة المسارات الخاصة بالدراجات الهوائية من 9 كيلومترات عام 2006 إلى 502 كيلومتر عام 2021.

التنقل الذكي

أشار الطاير إلى أن «الهيئة» تمضي قُدماً في تنفيذ استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذكية ذاتية القيادة بحلول عام 2030، حيث انتهت في وقت سابق من المرحلة الأولية من تجهيز الخرائط الرقمية لتشغيل مركبة كروز ذاتية القيادة «أوريجن»، تمهيداً لإطلاق الخدمة فعلياً عام 2023، لتكون دبي المدينة الأولى عالمياً خارج الولايات المتحدة الأميركية في التشغيل التجاري لمركبات كروز ذاتية القيادة، وستبدأ «الهيئة» بتشغيل عددٍ محدود من مركبة كروز ذاتية القيادة «أوريجن»، لتقديم خدمة مركبات الأجرة وخدمة الحجز الإلكتروني، وسيتضاعف العدد تدريجياً ليصل إلى 4000 مركبة بحلول عام 2030.