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اختتام دورة تدريبية لـ 30 إمام مسجد من ساحل العاج

محمد مطر الكعبي في صورة جماعية مع الأئمة بحضور محمد النيادي وعمر الدرعي والمديرين التنفيذيين (من المصدر)
1 نوفمبر 2022 02:45

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الدورة التدريبية التي نظمتها لنحو 30 إماماً من جمهورية ساحل العاج، تعرف خلالها الأئمة على تجربة «الهيئة» في الارتقاء بالخطاب الديني ومنهجها في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والسلام التي يؤكد عليها الدين الإسلامي وتعد منهجاً أصيلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي ختام الدورة، كرّم الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف المشاركين، بحضور محمد سعيد النيادي، مدير عام «الهيئة»، والمديرين التنفيذيين، ومنحهم الشهادات التقديرية، مشيداً بعمق العلاقات المشتركة بين البلدين قيادة وشعباً، ومؤكداً حرص «الهيئة» على تعزيز التعاون في الشأن الديني بين البلدين ومد جسور التواصل وتبادل الخبرات والبحوث والدراسات.
من جانبهم، أشاد الأئمة المشاركون بحسن الاستقبال والاستضافة، مبدين إعجابهم بتجربة «الهيئة» واستراتيجيتها في إيصال رسالتها للمجتمع والعالم أجمع.

ساحل العاج
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
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