«الأوراق المالية»: مبادرات لتعزيز التحول الرقمي الشامل

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت هيئة الأوراق المالية والسلع في فعاليات يوم «الإمارات تبرمج» التي امتدت من 28 إلى 31 أكتوبر. وأطلقت «الهيئة» بهذه المناسبة، بصفتها عضواً في مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي، حزمة من المبادرات والأنشطة الرامية إلى تعزيز مفاهيم ومجالات البرمجة والتحول الرقمي الشامل في قطاع الأوراق المالية بالدولة، تستهدف من خلالها مختلف فئات وشرائح الجمهور لتشمل موظفي «الهيئة» والعاملين لدى الأسواق المالية والشركات المرخصة والقطاع المالي بشكل عام وكافة المهتمين في هذا المجال.وتتطلع «الهيئة»، من خلال مبادراتها، إلى تعزيز جهود البرنامج الوطني للمبرمجين ومبادراته الهادفة لتحفيز الأفراد والمساهمة في زيادة الوعي بأهمية البرمجة والدور الرائد الذي يقوم به المطورون والمبرمجون في تعزيز مسيرة دولة الإمارات نحو المستقبل، وجعلها مركزاً جاذباً للاقتصاد الرقمي.

كما أطلقت الدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة»، النظام الإلكتروني «مذكرات الدراسة» الذي قام مبرمجو «الهيئة» بتطويره داخلياً لتحقيق معدلات أداء أعلى في دراسة الموضوعات التي ترد إلى «الهيئة»، وتسريع الدورة المستندية وتوثيق محتوياته.

مذكرات الدراسة

قالت السويدي: «يسرني أن أعلن عن إطلاق نظام (مذكرات الدراسة)، النظام الذي يقدم حلاً ذكياً لإحدى مراحل العمل الإداري الداخلي، ويتيح لمتخذ القرار النهائي إسناد المهام حسب الأدوار الوظيفية وتتبع الآراء والمقترحات والتوصيات التي تم اتخاذها بشأن هذه المهمة على مستوى الإدارات بشأن أي من الموضوعات المطروحة للدراسة».

وأضافت: «تكمن أهمية هذا النظام من كونه يقوم بتجميع هذه الآراء والاستشارات ويقدمها بشكل تلخيص وافٍ منظم ومتكامل، تمهيداً للاعتماد النهائي من جانب الإدارة العليا لـ(الهيئة)، وذلك وفق مسار عمل محدد وفق الأدوار الوظيفية لذوي الصلة بالمذكرة، كما يتيح لهم في الوقت نفسه سهولة الوصول لهذا الملخص، والاطلاع على ما تضمنه من محتوى، فهو يوفر الكثير من الوقت على متخذ القرار ويمكن من جمع خلاصة الآراء والتوصيات في حيز واحد». وتابعت: «أرجو أن يحقق النظام الغاية المقصودة منه، وأن يكون إضافة مهمة لحزمة الأنظمة الإلكترونية التي أطلقتها (الهيئة) بهدف تسهيل المهام، وتحقيق أعلى مستويات الإنجاز».

وتتضمن فعاليات «الهيئة» تنظيم ندوة حول أهمية ودور البرمجة في حياتنا، يقدمها مجموعة رائدة من المبرمجين في «الهيئة» والأسواق المالية، إلى جانب إطلاق حملة توعية للجمهور، تتضمن إرسال نشرات ورسائل توعية على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني حول أهمية البرمجة والابتكار التكنولوجي، ومسابقة داخلية لموظفي «الهيئة» تتضمن أسئلة ومعلومات في هذا المجال.

وتلقى مبرمجو «الهيئة» في قسم الخدمات الذكية والابتكار - بيوم البرمجة - بطاقة شكر إلكترونية من القيادة العليا، تقديراً لجهودهم الدؤوبة والمتواصلة في تحقيق رؤية الهيئة وأهدافها الاستراتيجية، وستقوم «الهيئة» إلى جانب ذلك بتكريم أفضل ثلاثة مبرمجين ساهموا في تدشين مشاريع برمجة أحدثت فارقاً نوعياً في بيئة العمل وقطاع الأوراق المالية بشكل عام.