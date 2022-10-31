منصة لتوظيف أصحاب الهمم بجامعة الإمارات

العين (الاتحاد)

نظم مركز التوظيف وشؤون الخريجين، بجامعة الإمارات، فعالية «عرض منصة توظيف أصحاب الهمم» بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، بحضور كل من آمنة الخميري تنفيذي رئيس خدمات إدارية في إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، وعبير زيد خبير لغة إشارة من وزارة تنمية المجتمع وعبدالله خالد الهاشمي رئيس قسم إدارة الموارد البشرية بالوزارة.

وقدمت آمنة الخميري عرضا تعريفياً شاملا عن «منصة توظيف أصحاب الهمم»، التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع لتحقيق الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز الأداء العام لجميع العاملين في هذا النطاق، كما تضمنت إجراءات التسجيل في المنصة والتي تقدم الخدمة لأصحاب الهمم الباحثين عن فرص عمل، بحيث يطلب منهم إبراز مهاراتهم وخبراتهم ، من أجل البحث لهم عن فرص عمل في سوق العمل، وتحويلهم إلى المهن والأعمال المناسبة لقدراتهم وإمكاناتهم، وكذلك الخدمة للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة التي ترغب بتوظيف أصحاب الهمم، وبالتالي يطلب منها تقديم المواصفات والمتطلبات المهنية المطلوب مزاولتها في بيئة العمل، من أجل البحث عن أشخاص مناسبين لها.

واستعرض عبدالله الهاشمي وهو من أصحاب الهمم تحت عنوان «قصص ملهمة» تجربته الشخصية وقصة نجاحه وتحدياته وتطوره في السلم الوظيفي، ووجه الدعوة للخريجين من أصحاب الهمم لتطوير مهاراتهم الأكاديمية، والمهنية لاستكشاف الفرص المتاحة.