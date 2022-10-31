الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

منصة لتوظيف أصحاب الهمم بجامعة الإمارات

جانب من الفعالية (من المصدر)
1 نوفمبر 2022 02:45

العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أطلقته «تنمية المجتمع» تعزيز الاستقرار الأسري بـ«مستشارك المالي»
إنجاز حديقة ألعاب لأصحاب الهمم في مدينة زايد

نظم مركز التوظيف وشؤون الخريجين، بجامعة الإمارات، فعالية «عرض منصة توظيف أصحاب الهمم» بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، بحضور كل من آمنة الخميري تنفيذي رئيس خدمات إدارية في إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، وعبير زيد خبير لغة إشارة من وزارة تنمية المجتمع وعبدالله خالد الهاشمي رئيس قسم إدارة الموارد البشرية بالوزارة.
وقدمت آمنة الخميري عرضا تعريفياً شاملا عن «منصة توظيف أصحاب الهمم»، التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع لتحقيق الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز الأداء العام لجميع العاملين في هذا النطاق، كما تضمنت إجراءات التسجيل في المنصة والتي تقدم الخدمة لأصحاب الهمم الباحثين عن فرص عمل، بحيث يطلب منهم إبراز مهاراتهم وخبراتهم ، من أجل البحث لهم عن فرص عمل في سوق العمل، وتحويلهم إلى المهن والأعمال المناسبة لقدراتهم وإمكاناتهم، وكذلك الخدمة للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة التي ترغب بتوظيف أصحاب الهمم، وبالتالي يطلب منها تقديم المواصفات والمتطلبات المهنية المطلوب مزاولتها في بيئة العمل، من أجل البحث عن أشخاص مناسبين لها.
واستعرض عبدالله الهاشمي وهو من أصحاب الهمم تحت عنوان «قصص ملهمة» تجربته الشخصية وقصة نجاحه وتحدياته وتطوره في السلم الوظيفي، ووجه الدعوة للخريجين من أصحاب الهمم لتطوير مهاراتهم الأكاديمية، والمهنية لاستكشاف الفرص المتاحة.

جامعة الإمارات
أصحاب الهمم
وزارة تنمية المجتمع
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
رئيس الدولة ونائبه
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس الجزائر بذكرى اليوم الوطني لبلاده
اليوم 08:39
تعبيرية
دنيا
توقيت نومك.. ما علاقته بخطر الإصابة بأمراض مزمنة؟
اليوم 08:33
كوريا الجنوبية تتعهد بإجراء صارم بعد حادث تدافع الهالوين
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تتعهد بإجراء صارم بعد حادث تدافع الهالوين
اليوم 08:29
اكتشاف "قاتل الكواكب" الذي يمكن أن يضرب الأرض
دنيا
اكتشاف "قاتل الكواكب" الذي يمكن أن يضرب الأرض
اليوم 07:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©