وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة لـ «الاتحاد»: تقديم المساهمات الوطنية إلى أمانة «اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ» مطلع 2023

شروق عوض (دبي)

كشف عيسى الهاشمي، الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة تعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على التقرير الثالث للمساهمات المحددة وطنياً، ليتم تقديمه إلى الأمانة العامة للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ مطلع العام المقبل 2023.

وأكد الهاشمي في حوار مع «الاتحاد»، أن وزارة التغير المناخي والبيئة ضمن مشاركتها في وفد دولة الإمارات لمؤتمر COP27 في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر، تستعد لاستعراض نموذجها الرائد بكامل خططها واستراتيجيتها ومشاريعها ومبادراتها وبرامجها وتوجهاتها لتعزيز منظومات البحث والتطوير والاعتماد على الحلول الابتكارية والتقنيات الحديثة وتعزيزها لتحول الطاقة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وأشار إلى أن مسيرة الجهود الإماراتية للعمل من أجل المناخ تمتد لثلاثة عقود متواصلة بدأت مع الانضمام إلى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، وتُكلل العام المقبل باستضافة الإمارات لمؤتمر دول الأطراف في الاتفاقية «COP28»، لتشهد فعاليات الجرد والتقييم الأول لالتزامات الدول تجاه العمل المناخي وفقاً لمساهماتها المحددة وطنياً بموجب اتفاق باريس للمناخ. وذكر بأنه خلال الأعوام التي تخطت الـ 30، سجلت دولة الإمارات - بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، 3 محطات مهمة أكدت عبرها التزامها الطوعي بالعمل من أجل حماية مستقبل كوكب الأرض، ورفع طموحها للعمل المناخي بشكل دائم لتضمن إيجاد مستقبل أفضل مستدام، تمثلت في التقرير الأول للمساهمات المحددة وطنياً والذي تم تسليمه للأمانة العامة للاتفاقية الإطارية عقب التوقيع على الانضمام إلى اتفاق باريس كأول دولة في المنطقة، ثم التقرير الثاني للمساهمات والذي تم تسليمه نهاية 2020، ورفعت فيه مستهدفاتها لزيادة حصة الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة المحلي الإجمالي، ومستويات خفض الكربون المستهدفة، وعدد الأشجار التي سيتم العمل على زراعتها لتعويض الانبعاثات، وفي أغسطس 2022 حدثت الدولة طواعية تقرير الثاني عبر اعتماد مجلس الوزراء للتقرير المحدث والذي يضم رفعاً جديداً لأهداف خفض الكربون في قطاعات الطاقة والصناعة وتحديثاً لمنهجية التعامل مع النفايات من خلال تقليل توليدها ومعالجتها وتحويلها إلى مصدر نظيف للطاقة والارتقاء بالحلول القائمة على الطبيعة في امتصاص وعزل الكربون.

المساهمات الأولى

وقال الهاشمي: «إن المحطة الأولى تمثلت في عام 2016، حيث سلمت دولة الإمارات التقرير الأول لمساهماتها المحددة وطنياً بموجب اتفاق باريس للمناخ إلى أمانة الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ والذي شمل استهدافها للوصول بحصة الطاقة النظيفة إلى 24% من إجمالي مزيج الطاقة المحلي بحلول 2021، والتوسع في الاعتماد على التقنيات الحديثة التي من دورها رفع كفاءة استهلاك الطاقة ما يقلل معدل الانبعاثات الناجمة عنها، وتطبيق آليات إزالة الكربون.

المساهمات الثانية

وأشار الهاشمي إلى أن المحطة الثانية تمثلت في نهاية عام 2020، إذ سلمت دولة الإمارات التقرير الثاني لمساهماتها المحددة وطنياً إلى الأمانة العامة للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة والذي شمل رفع سقف هذه المساهمات بما يضم زيادة جهود خفض الانبعاثات وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة والتوسع في جهود تخزين الكربون ومشاريع الكربون الأزرق والنظم المستدامة للزراعة وإدارة النفايات، عبر باقة متكاملة من الخطط والجهود التي استهدفت خفض الانبعاثات والتكيف مع تداعيات التغير المناخي وخفض حدتها.

وفي هدف تخفيف حدة التغير المناخي أشار الهاشمي إلى أن دولة الإمارات التزمت بموجب رفع سقف المساهمات المحددة وطنياً بتطوير وزيادة حصة الطاقة النظيفة المحلية لتصل إلى قدرة إنتاجية 14 جيجا وات بحلول العام 2030، مقارنة ب 100 ميجاوات فقط في العام 2015 وما حققته حتى الآن من قدرة بالغة 2.4 جيجا وات في 2020. هذا وبلغ مجمل حجم الاستثمارات المحلية في مشاريع الطاقة النظيفة 40 مليار دولار حتى الآن. كما التزمت بالاستمرار في تطبيق منظومة متكاملة من الإجراءات الهادفة لخفض مستوى الانبعاثات في القطاعات الاقتصادية الرئيسة (الطاقة، والنقل، والصناعة، والخدمات، والزراعة، والنفايات). وفي هذا الإطار استحدثت دولة الإمارات أول شبكة تجارية في المنطقة لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، لتعزيز نشر هذه التقنية بالغة الأهمية للحد من انبعاثات الكربون وتخفيف آثار تغير المناخ.

وبموجب هدف تعزيز قدرات التكيف مع تداعيات التغير المناخي، التزمت الدولة ضمن رفعها لسقف مساهماتها المحددة وطنياً بالاستمرار في جهود الحفاظ على النظم البيئية الساحلية، ومشروع الكربون الأزرق عبر زراعة ملايين الأشجار، ومنها أشجار القرم التي من المخطط زراعة 30 مليون شتلة منها لغاية 2030، كما التزمت الدولة بالاستمرار في منظومة اعتماد نظم الزراعة المستدامة والذكية مناخياً، والتوسع في جهود خفض مستويات هدر الطعام وتعزيز سلوكيات الإنتاج والاستهلاك المستدامين.

تحديث المساهمات الثانية

وحول المحطة الثالثة، قال عيسي الهاشمي: «لقد تمثلت في سبتمبر من العام 2022، حيث اعتمد مجلس الوزراء الإصدار المُحدث من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنيا، والذي رفع مستهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة ليصل إلى 31% بحلول 2030، مقارنة بالوضع الاعتيادي للأعمال والذي من المتوقع أن تسجل فيه الانبعاثات ما يقارب 301 مليون طن من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون مع احتساب معدل النمو الاقتصادي السنوي بناءً على قاعدة النمو خلال السنوات الماضية. ويعادل هدف خفض الانبعاثات الجديد تجنب انبعاثات 93.2 مليون طن من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون. وأكد الهاشمي أن المساهمات حددت أهم عوامل التمكين التي اعتمدتها الدولة لتعزيز عملها من أجل المناخ، وزيادة قدرات كافة القطاعات لمواجهة التغير المناخي وخفض حدته والتكيف مع تداعياته، وشملت اعتماد الدولة لمنظومة التحول نحو الاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة، واعتماد تطبيق آليات ومعايير الاقتصاد الدائري. كما شملت العوامل تعزيز توظيف أحدث التقنيات في تطوير كافة القطاعات. وأشار إلى أن دولة الإمارات استثمرت في 70 دولة حول العالم في مشاريع بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 16.8 مليار دولار أميركي، كما قدمت الدولة ما يزيد على 400 مليون دولار من المساعدات والتمويلات والقروض الميسرة لمشاريع الطاقة النظيفة حول العالم.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص

أشار الهاشمي إلى أن الوزارة أطلقت من واقع دعمها لتحقيق أهداف الإصدار، مبادرة الحوار الوطني حول الطموح المناخي، وهي منصة وطنية تضم سلسلة من الاجتماعات الدورية بهدف تعزيز الطموح المناخي ودعم جهود الحدّ من الانبعاثات الكربونية في القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها، بما في ذلك قطاعات الصناعة، والإسمنت، والنفايات، والنقل، والطاقة. ويهدف الحوار إلى وضع نظرة وطنية للاستدامة ودعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. وأضاف: كما أطلقت الوزارة «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً» لتعزيز مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في توجهات الدولة لخفض الانبعاثات، حيث تلتزم المؤسسات الموقعة على التعهد بقياس انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن أعمالها والإبلاغ عنها بشفافية تامة، ووضع خطط عملية طموحة لتقليل بصمتها الكربونية، ومشاركة هذه الخطط مع الجهات الحكومية المختصة للمساهمة في تحقيق الهدف الوطني للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.