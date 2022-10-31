منافسات قوية في أشواط الحقايق بـ «مزاينة سويحان»

سويحان (وام)

شهدت منافسات اليوم الرابع من مزاينة سويحان، المحطة الأولى من مهرجان الظفرة، منافسة قوية بين ملاك الإبل من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي عن أشواط الحقايق.

وتم تتويج الفائزين في اليوم الرابع من المزاينة التي تستمر حتى 4 نوفمبر المقبل، بحضور معضد بن سيف بن معضد المشغوني، وعيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعدد من كبار ملاك الإبل ومحبي المزاينات والمسابقات التراثية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأسفرت النتائج في شوط حقايق أصحاب السمو الشيوخ - محليات عن فوز «نوادر» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول، كما فازت «وطن» لمالكها الشيخ محمد صقر محمد القاسمي بالمركز الثاني، في حين حلت ثالثاً «هقاوي» لمالكها الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، وحلت «اليذابة» لمالكها الشيخ محمد سلطان سالم محمد القاسمي في المركز الرابع، في حين حلت «أوتار» لمالكها الشيخ محمد سلطان سالم محمد القاسمي في المركز الخامس. وأظهرت النتائج في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل (1) محليات، عن فوز «أمسية» لمالكها سالم سهيل طاهي الراشدي من الإمارات بالمركز الأول، بينما فازت بالمركز الأول في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل (2) محليات، «الدوحة» لمالكها ناصر عبدالله أحمد المسيفري من دولة قطر.

كما فازت بالمركز الأول في حقايق شرايا لأبناء القبائل (1)- محليات، «العاصمة» لمالكها سالم ناصر سالم المنصوري من الإمارات، وعن شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل (2)- محليات، فازت بالمركز الأول «مهمة» لمالكها مبارك عبيد سعيد المنصوري من الإمارات. وفي شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل مفتوح للشركاء - محليات، فازت بالمركز الأول «الحاكمة» لمالكها عبدالله راشد علي السعيدي من الإمارات، بينما فازت في شوط المهجنات الأصايل «ذهبية» لمالكها خالد حميد عبدالله القريني من سلطنة عُمان.

تلاد لأبناء القبائل

فازت بالمركز الأول في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل (1) مجاهيم، «عجايب» لمالكها عيد حمود سالمين المنصوري من الإمارات، كما أسفرت النتائج في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل (2) مجاهيم، عن فوز «الصلفة» لمالكها عيد حمود سالمين المنصوري من الإمارات بالمركز الأول. وفي شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل (1) مجاهيم، فازت بالمركز الأول «العشوة» لمالكها عبدالله مساعد سعيد المنصوري من الإمارات، أما في شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل (2) مجاهيم، ففازت بالمركز الأول «الشيخة» لمالكها عبدالله مساعد سعيد المنصوري من الإمارات. وختاماً في شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل مفتوح للشركاء - مجاهيم، فازت «راية» لمالكها عوض عبدالله ناجي المنهالي من الإمارات بالمركز الأول.