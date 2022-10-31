وزير الداخلية الأردني يزور «الإمارات لتعليم قيادة السيارات»

أبوظبي (الاتحاد)

زار معالي مازن الفراية وزير الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد المرافق له شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات حيث اطلع على منظومة العمل في الشركة والمعايير المتميزة المتبعة في تدريب السائقين بالإضافة إلى أفضل الممارسات العالمية المتبعة في مجال تأهيل السائقين في إمارة أبوظبي. واستمع معالي مازن الفراية إلى شرح تفصيلي حول شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات وعن تجربة إمارة أبوظبي الفريدة من نوعها على مستوى العالم والاستراتيجية الجديدة للشركة في التحول الذكي في تقديم الخدمات بما يواكب متطلبات العصر الحديث.

وجال الوفد الزائر في كافة مرافق الشركة وتفقد أقسام التدريب النظري والعملي وأنظمة وأساليب الفحص بالإضافة إلى أجهزة المحاكاة.