%100 الخدمات الذكية في «شرطة الجرف» بعجمان

عجمان (الاتحاد)

حقق مركز شرطة الجرف الشامل في القيادة العامة لشرطة عجمان، نسبة 97% رضا عن الخدمات المقدمة للمتعاملين منذ بداية عام 2022، بنسبة تحول ذكي بلغت 100% في تقديم الخدمات.

وقال الرائد محمد خلفان الشعالي، رئيس مركز شرطة الجرف الشامل، أن المركز يسعى لتطبيق استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية المتميزة، وتنفيذ وعد حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل، مؤكداً حرص شرطة عجمان على مضاعفة الجهود الرامية لإسعاد المتعاملين، من خلال توفير تجربة خدمات متميزة للمتعاملين بتصميم وإطلاق خدمات تتناسب مع رؤى واحتياجات المتعاملين والتنوع في قنوات تقديم الخدمة.

وأضاف إن المركز استطاع بجهود الموظفين وتسهيل الإجراءات من تحقيق مدة زمنية لتقديم الخدمة بلغت 5.12 دقيقة، فيما بلغ معدل الانتظار 2.24 دقيقة، لترتفع بذلك نسبة استخدام الخدمات الذكية إلى 54%، مشيراً إلى أن المركز يحرص على تطوير الخدمات بمقترحات وملاحظات مستمدة من المتعاملين، وتطبيق ممارسات واساليب حديثة من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات الريادية في مجال إسعاد المتعاملين.