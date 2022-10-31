الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

%100 الخدمات الذكية في «شرطة الجرف» بعجمان

%100 الخدمات الذكية في «شرطة الجرف» بعجمان
1 نوفمبر 2022 02:44

عجمان (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«صحة إطفائي» في «مدني عجمان»
«الثامنة» تضبط توقيتها على «قلب الطاولة»

حقق مركز شرطة الجرف الشامل في القيادة العامة لشرطة عجمان، نسبة 97% رضا عن الخدمات المقدمة للمتعاملين منذ بداية عام 2022، بنسبة تحول ذكي بلغت 100% في تقديم الخدمات.
وقال الرائد محمد خلفان الشعالي، رئيس مركز شرطة الجرف الشامل، أن المركز يسعى لتطبيق استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية المتميزة، وتنفيذ وعد حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل، مؤكداً حرص شرطة عجمان على مضاعفة الجهود الرامية لإسعاد المتعاملين، من خلال توفير تجربة خدمات متميزة للمتعاملين بتصميم وإطلاق خدمات تتناسب مع رؤى واحتياجات المتعاملين والتنوع في قنوات تقديم الخدمة.
وأضاف إن المركز استطاع بجهود الموظفين وتسهيل الإجراءات من تحقيق مدة زمنية لتقديم الخدمة بلغت 5.12 دقيقة، فيما بلغ معدل الانتظار 2.24 دقيقة، لترتفع بذلك نسبة استخدام الخدمات الذكية إلى 54%، مشيراً إلى أن المركز يحرص على تطوير الخدمات بمقترحات وملاحظات مستمدة من المتعاملين، وتطبيق ممارسات واساليب حديثة من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات الريادية في مجال إسعاد المتعاملين.

الجرف
عجمان
شرطة عجمان
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
رئيس الدولة ونائبه
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس الجزائر بذكرى اليوم الوطني لبلاده
اليوم 08:39
تعبيرية
دنيا
توقيت نومك.. ما علاقته بخطر الإصابة بأمراض مزمنة؟
اليوم 08:33
كوريا الجنوبية تتعهد بإجراء صارم بعد حادث تدافع الهالوين
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تتعهد بإجراء صارم بعد حادث تدافع الهالوين
اليوم 08:29
اكتشاف "قاتل الكواكب" الذي يمكن أن يضرب الأرض
دنيا
اكتشاف "قاتل الكواكب" الذي يمكن أن يضرب الأرض
اليوم 07:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©