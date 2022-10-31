«صحة إطفائي» في «مدني عجمان»

عجمان (الاتحاد)

أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، مبادرة الأولى ‏من نوعها «صحة إطفائي»، تستهدف العاملين في الإدارة، بهدف تعزيز جودة حياة بيئة العمل، من خلال توفير خدمات تثقيفية صحية ونفسية ورياضية، ‏تسهم في تحسين مستواهم الصحي ورفع لياقتهم البدنية.

‏وأوضح المقدم عيلان عيسى الشامسي، مدير إدارة المراكز أن المبادرة تعد أنموذجاً ناجحاً لإثراء وتطوير الإطفاء، حيث بلغ عدد المستفيدين منها 163 من الضباط والإطفائيين من مختلف مراكز الإدارة، وتركز على دور القيادة الإيجابية في فهم احتياجاتهم الصحية والنفسية واللياقة البدنية حسب الاحتياج، وذلك بعد إجراء التقييم الداخلي والطبي اللازم بالتعاون مع الجهات الطبية والمحلية والخاصة.

‏‏وأضاف: أن مبادرة «صحة إطفائي» ترسخ محاور أساسية لتحقيق مفهوم شامل الارتقاء بحياة وظيفية أفضل للعاملين في مجال الإطفاء من خلال التمكين الشامل وتعزيز السلوك الإيجابي بالصحة النفسية والجسدية.