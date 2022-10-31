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«نسائية شرطة دبي» توعي بسرطان الثدي

«نسائية شرطة دبي» توعي بسرطان الثدي
1 نوفمبر 2022 02:44

دبي (الاتحاد)

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شهد اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، فعالية التوعية بمرض سرطان الثدي، التي نظمتها اللجنة النسائية في قطاع شؤون العمليات، تزامناً مع الشهر التوعوي العالمي لسرطان الثدي، وذلك في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، بحضور اللواء سعيد حمد بن سليمان، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة، والعميد راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، والعقيد خبير جمعة بطي بن درويش الفلاسي، نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والعقيد سميرة آل علي، مديرة اللجنة النسائية، وبمشاركة عدد من الشركات الطبية والطبيبات المتخصصات.

شرطة دبي
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