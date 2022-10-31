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بلدية الظفرة تستعرض مشاريع البنية التحتية مع سكان مدينة زايد

جانب من اللقاء مع أهالي مدينة زايد (من المصدر)
1 نوفمبر 2022 02:44

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

استعرضت بلدية منطقة الظفرة أهم المشاريع الجاري تنفيذها والتي تم الانتهاء منها في مدينة زايد خلال ملتقى سفراء الخدمات الذكية الذي عقد بمجلس مدينة زايد ضمن مبادرة (نشاوركم) التي أطلقتها الدائرة، للتواصل المجتمعي، وذلك بالتعاون مع مجالس أبوظبي.
وشهد الملتقى حضور كبير من سكان مدينة زايد والمناطق المحيطة بها، بجانب ممثلي مختلف الإدارات والقطاعات في بلدية منطقة الظفرة وتم عرض مجموعة من المشاريع المتنوعة التي تنفذها البلدية لخدمة سكان المدينة، ومنها مشاريع حدائق الأحياء السكنية في مدينة زايد والمرافق الترفيهية ومشروع توفير البنية التحتية للأحياء السكنية في مدينة زايد وبينونة، بجانب مشروع زراعة حزام أخضر حول حوض بينونة ومرابع الظفرة في مدينة زايد ومشروع حديقة الشيخة سلامة بنت بطي، وغيرها من المشاريع التطويرية الأخرى التي تخدم سكان مدينة زايد ومنطقة الظفرة. وأشاد الحضور بجهود ببلدية منطقة الظفرة في بحث احتياجات السكان والتواصل معهم في مختلف قنوات التواصل للوقوف على احتياجاتهم ومتطلباتهم والسعي إلى تحقيقها وتنفيذها لخدمة سكان المنطقة.

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الخدمات الإلكترونية 
تهدف المبادرة إلى توعية المجتمع المحلي بالخدمات الإلكترونية الذكية على (منصة تم الرقمية) وكيفية استخدامها بشكل مباشر، والتعرف على التحديات والصعوبات التي تواجه المجتمع في استخدام المنصة. وستواصل البلدية لقاءاتها مع فئات المجتمع على مستوى مدن المنطقة، انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية لإتاحة الفرص للمجتمع للمشاركة في المشاريع والأفكار والمبادرات التي تعود بالنفع على الجميع.

 

الظفرة
بلدية الظفرة
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