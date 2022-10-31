الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«سفير عاصمتي».. فعالية توعية في «بلدية أبوظبي»

ترسيخ الوعي المجتمعي بمواجهة مشوهات المظهر العام (من المصدر)
1 نوفمبر 2022 02:45

 أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«عطايا» تعزز رسالتها الإنسانية بـ «معرض الضيافة»
«أولياء الأمور» يناقش تحديات التربية وتنمية الطفل

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال «مركز بلدية مدينة زايد» فعالية توعية تحت عنوان «سفير عاصمتي»، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين؛ بهدف تعزيز المظهر الحضاري للمرافق العامة، وترسيخ الوعي المجتمعي بشأن مواجهة مشوهات المظهر العام، والحد من تأثيراتها السلبية على البيئة والصحة والسلامة العامة. تضمنت الفعالية تقديم نبذة عامة عن مبادرة «سفير عاصمتي» وشرح مفصل حول دور البلدية وشركائها في الحفاظ على المظهر العام، والمبادرات المجتمعية التوعوية التثقيفية لكافة شرائح المجتمع بأهمية وضرورة المشاركة في الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة والمرافق المجتمعية بالشكل الذي يتماشى مع النهضة العمرانية والحضارية التي تتمتع بها أبوظبي على الصعد كافة.
كما استعرضت البلدية، خلال الفعالية، أمثلة عن المشوهات العامة، وأفضل الوسائل والممارسات الهادفة إلى الحد من هذه المشوهات.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
مدينة زايد
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
رئيس الدولة ونائبه
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس الجزائر بذكرى اليوم الوطني لبلاده
اليوم 08:39
تعبيرية
دنيا
توقيت نومك.. ما علاقته بخطر الإصابة بأمراض مزمنة؟
اليوم 08:33
كوريا الجنوبية تتعهد بإجراء صارم بعد حادث تدافع الهالوين
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تتعهد بإجراء صارم بعد حادث تدافع الهالوين
اليوم 08:29
اكتشاف "قاتل الكواكب" الذي يمكن أن يضرب الأرض
دنيا
اكتشاف "قاتل الكواكب" الذي يمكن أن يضرب الأرض
اليوم 07:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©