«سفير عاصمتي».. فعالية توعية في «بلدية أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال «مركز بلدية مدينة زايد» فعالية توعية تحت عنوان «سفير عاصمتي»، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين؛ بهدف تعزيز المظهر الحضاري للمرافق العامة، وترسيخ الوعي المجتمعي بشأن مواجهة مشوهات المظهر العام، والحد من تأثيراتها السلبية على البيئة والصحة والسلامة العامة. تضمنت الفعالية تقديم نبذة عامة عن مبادرة «سفير عاصمتي» وشرح مفصل حول دور البلدية وشركائها في الحفاظ على المظهر العام، والمبادرات المجتمعية التوعوية التثقيفية لكافة شرائح المجتمع بأهمية وضرورة المشاركة في الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة والمرافق المجتمعية بالشكل الذي يتماشى مع النهضة العمرانية والحضارية التي تتمتع بها أبوظبي على الصعد كافة.

كما استعرضت البلدية، خلال الفعالية، أمثلة عن المشوهات العامة، وأفضل الوسائل والممارسات الهادفة إلى الحد من هذه المشوهات.