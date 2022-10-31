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برنامج لتطوير التحليل المخبري البيطري

برنامج لتطوير التحليل المخبري البيطري
1 نوفمبر 2022 02:45

أبوظبي (الاتحاد) 

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نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، متمثلة في المركز المتعاون للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية في نظم إدارة جودة المختبرات مؤخراً، برنامجاً تدريبياً حول منهجية التثبت من طرق العمل للتحاليل المخبرية البيطرية. وتضمن البرنامج محاضرات علمية وورشة تدريبية، قدمها خبراء في الأمراض الحيوانية والمختبرات، ومختصون في أنظمة الجودة، حيث تم تنفيذ تدريب عملي للمتدربين على طرق التشخيص والأجهزة المستخدمة، شارك فيه أكثر من 50 متخصصاً من القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية في مجال المختبرات البيطرية من داخل الدولة وخارجها.  

هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
المنظمة العالمية للصحة الحيوانية
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