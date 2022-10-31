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إنجاز حديقة ألعاب لأصحاب الهمم في مدينة زايد

إنجاز حديقة ألعاب لأصحاب الهمم في مدينة زايد
1 نوفمبر 2022 02:45

مدينة زايد (وام)

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 أنجزت بلدية منطقة الظفرة حديقة ألعاب خاصة بأصحاب الهمم في مدينة زايد؛ بهدف توفير خدمات متميزة لهذه الفئة الغالية على قلوبنا وتحقيق أمنياتهم ورغباتهم باللعب والترفيه والاستمتاع في بيئة صديقة متكاملة متاحة للجميع.
وتتضمن الحديقة ملعباً خاصاً بالكراسي المتحركة مظللاً وحسب المواصفات العالمية، بالإضافة إلى مجمع ألعاب أطفال ويغطي كل الحالات والاحتياجات.
وتحرص بلدية منطقة الظفرة عند تنفيذ المشاريع الخدمية بالحدائق والشواطئ والمرافق الترفيهية على مراعاة توفير متطلبات واحتياجات أصحاب الهمم من خلال تخصيص مناطق ألعاب خاصة لهم في الحدائق ومماشٍ بما يتوافق مع معايير الأمن والسلامة.

أصحاب الهمم
مدينة زايد
الظفرة
بلدية الظفرة
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