الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الخارجية»: تفعيل الربط الإلكتروني مع مطارات دبي

«الخارجية»: تفعيل الربط الإلكتروني مع مطارات دبي
31 أكتوبر 2022 21:13

حرصاً منها على توفير باقة من الخدمات المتميزة للمتعاملين، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن تفعيل الربط الإلكتروني لخدمة إصدار تصاريح المطار الخاصة بالبعثات التمثيلية المعتمدة لدى دولة الإمارات بالتعاون مع مطارات دبي في إطار التوجهات الاستراتيجية للتحول الرقمي الحكومي وتصميم خدمات مشتركة بين الجهات الحكومية تسهم في تقليل الوقت والجهد وتحسين رحلة المتعاملين.
وتأتي هذه المبادرة تجسيداً لأطر الشراكة بين الجهات الاتحادية والمحلية وترابط أنظمتها مما يسهم في تعزيز مبادرات التحول الرقمي في الدولة والانتقال من مرحلة رقمنة الخدمات إلى مرحلة تصميم رحلة المتعامل الشاملة مروراً بكل مراحل الطلب في جميع الجهات وتكامل أنظمتها بشكل يخدم المتعاملين وتوفير تجربة فريدة قلّما تجد لها نظيراً على الصعيد الدولي حيث برزت دولة الإمارات ضمن أولى الدول عالمياً في مؤشرات الحياة الرقمية في عام 2022.
تم استخدام أحدث التقنيات في مجال تكامل الأنظمة في كلا الجهتين ووفق أعلى معايير أمن المعلومات، كما تم تصميم أنظمة الربط الإلكتروني بطريقة تسهل انتقال البيانات المستخدمة بشكل فوري وسلس مع السماح بمتابعة مستجدات الطلبات في كل مرحلة من مراحل المعاملة.
وأشاد سعادة الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم، مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي بالجهود المبذولة والتعاون البناء بين فرق العمل المشتركة والتي عملت كفريق واحد لتحقيق التكامل الرقمي للأنظمة العاملة في كلا الجهتين ونتائج المبادرة التي تسهم برفع مؤشرات الحكومة الرقمية والمدن الذكية. 

من جهته قال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي: "تأتي هذه الاتفاقية في إطار النهج التعاوني الذي نتبناه في مطارات دبي لدعم كافة الجهات الحكومية في الدولة، وكذلك ضمن مساعينا المتواصلة للعب دور محوري في دعم عملية التحول الرقمي في الدولة. 

ويسرنا العمل جنباً إلى جنب مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بهدف تقديم خدمات مميزة وفق أعلى المعايير العالمية والارتقاء بتجربة شاملة عبر جميع نقاط تقديم الخدمة في مطارات دبي ".
وتحرص وزارة الخارجية والتعاون الدولي على التكامل والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية في الدولة للارتقاء بأداء ومستوى الخدمات المقدمة، حيث تعمل على تحسين تجربة المتعامل لضمان انسيابية وسهولة الوصول وسرعة الإجراءات.

أخبار ذات صلة
«مطارات دبي» تحصد جائزة الشيخ محمد بن راشد العالمية للطيران
مطارات دبي تعتمد تعيين قيادات جديدة ضمن فريق الإدارة العليا
المصدر: وام
مطارات دبي
مطارات دبي و «شرطة المطار
مؤسسة مطارات دبي
آخر الأخبار
وفاة الشيف المصري الشهير أسامة السيد
دنيا
وفاة الشيف المصري الشهير أسامة السيد
اليوم 09:16
رئيس الدولة ونائبه
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس الجزائر بذكرى اليوم الوطني لبلاده
اليوم 08:39
تعبيرية
دنيا
توقيت نومك.. ما علاقته بخطر الإصابة بأمراض مزمنة؟
اليوم 08:33
كوريا الجنوبية تتعهد بإجراء صارم بعد حادث تدافع الهالوين
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تتعهد بإجراء صارم بعد حادث تدافع الهالوين
اليوم 08:29
اكتشاف "قاتل الكواكب" الذي يمكن أن يضرب الأرض
دنيا
اكتشاف "قاتل الكواكب" الذي يمكن أن يضرب الأرض
اليوم 07:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©