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رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء بريطانيا

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء بريطانيا
31 أكتوبر 2022 20:15

  تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي ريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة.      

وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات بما فيها الاقتصادية والتنموية.    

كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.    

وجدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال الاتصال - التهنئة لمعالي ريشي سوناك بتوليه رئاسة الوزراء.. وتمنى له النجاح في مهامه الجديدة.. مؤكداً تطلعه إلى العمل معه خلال الفترة المقبلة للبناء على العلاقات الثنائية الوطيدة بما يخدم مصالح البلدين، ويدعم جهود تحقيق السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي. 

من جانبه شكر معالي ريشي سوناك، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتهنئته.. منوهاً بالعلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

 

 

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