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رئيس الدولة ورئيس قيرغيزستان يشهدان تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين

رئيس الدولة ورئيس قيرغيزستان يشهدان تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين
31 أكتوبر 2022 16:04

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " وفخامة صادر جباروف رئيس جمهورية قيرغيزستان الصديقة تبادل عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين دولة الإمارات وقيرغيزستان تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات التي تخدم جهود التنمية في البلدين.

وشملت مراسم المذكرات والاتفاقيات ــ التي تبادلها الجانبان في قصر الشاطئ ــ التالي..ــ مذكرة تفاهم للتعاون المالي والفني تبادلها..معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية ومعالي ألماز باكيتايف وزير المالية القيرغيزي.ــ مذكرة للتعاون في مجال الطاقة .. تبادلها معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ونظيره القيرغيزي تالايبيك إبرايف وزير الطاقة.

ــ مذكرة في مجال البيئة تبادلها.. معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي دينارا كوتمانوفا وزيرة الموارد الطبيعية والبيئة في قيرغيزستان.

- مذكرة دبلوماسية بشأن تعديلات مذكرة التفاهم الموقعة في تاريخ 17 / 1 / 2017 المتعلقة بالإعفاء من تأشيرة الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية تبادلها.. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومن جانب قيرغيرستان معالي جيينبيك قولوبايف وزير الخارجية.

ــ مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني تبادلها.. معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ومن جانب قيرغيزستان معالي جيينبيك قولوبايف وزير الخارجية.

ــ مذكرة تفاهم بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك الوطني في قيرغيزستان تبادلها معالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات المركزي وقوبانيتشيك بوكونتايف رئيس البنك الوطني القيرغيزي.

ــ اتفاقية توأمة بين مدينتي أبوظبي وبيشكيك تبادلها معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل عضو المجلس التنفيذي وإيميلبيك إبديقاديروف رئيس بلدية مدينة بيشكيك.

ــ مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية..تبادلها معالي الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الشؤون الإسلامية والأوقاف ونباي أبديقاروف مدير لجنة الدولة للشؤون الدينية في قيرغيزستان.

ــ اتفاقية تعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية ومجلس الوزراء في قيرغيزستان..تبادلها محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ومعالي دانيار أمان غيلدييف وزير الاقتصاد القيرغيزي.

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