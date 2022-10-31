حاكم الشارقة يفتتح معرض «آيات مباركة وأقلام مبدعة»

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم.. معرض «آيات مباركة وأقلام مبدعة: إضاءات على أروع المخطوطات من مجموعة حميد جعفر القرآنية» في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية.وتجول سموه بعد وصوله في أرجاء المعرض الذي يستمر حتى 19 مارس 2023، ويقدم باقة من المخطوطات القرآنية النادرة تضم ما يربو على 50 قطعة أصلية لمخطوطات قرآنية ولوحة وسجادة تعود جميعها إلى 14 قرناً، وتسلط الضوء على تأثير الحضارة الإسلامية كقوة موحدة ومصدر إلهام للثقافات المختلفة من الشرق الأدنى إلى الصين وجنوب شرق آسيا وإلى إسبانيا والمغرب. وتتضمن المعروضات مخطوطاً قرآنياً من عام 1844 للخطاطة شريفة وحيدة ياقوتة، وصفحة يبلغ ارتفاعها نحو 1.7 متر من مصحف «باي سنقر» الذي يعد الأضخم حجماً بين المصاحف في العصور الوسطى، ويعود تاريخه إلى عام 1400 ميلادي. ويقدم المعرض كذلك مخطوطة من أقدم وأكبر مخطوطات القرآن المتبقية من «مصحف طشقند»، الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الهجري - الثامن الميلادي، بالإضافة إلى عدد آخر من المخطوطات القرآنية الضخمة التي تعود إلى الفترة ما بين القرن الثاني الهجري - الثامن الميلادي والقرن الرابع الهجري - العاشر الميلادي، والتي توضح تاريخ الخط العربي وتكشف عن جوانب متعددة حول هذا الفن البصري لا تقف عند حدود النص الأساسي، بل تسلط الضوء على اللمسات الفنية وحرفية وجماليات التصميم والمكان والزمان، الذي تم إنتاجها فيها مدللة بذلك على التطورات المتتالية التي شهدها فن الخط. ويعبّر المعرض، الذي يقام بالتعاون مع مجموعة الهلال التي بادرت إلى توفير هذه المقتنيات الثرية احتفاءً بعيدها الخمسين، عن جهود هيئة الشارقة للمتاحف نحو رفع الوعي المجتمعي بتاريخ الخط العربي ودوره في إثراء المشهد الفني. كما يشهد المعرض تنظيم عدد من الأنشطة التعليمية، التي تعزز دور المتاحف كمساحات تعليمية، وتشمل مجموعة من ورش العمل العائلية التي تستمر طيلة مدة المعرض، كما يضم الحدث بين جنباته قسماً فريداً للورش مثل «زخرف المصاحف» ويتيح للمشاركين فيها فرصة تعلم مبادئ الزخارف النباتية وعمل لوحتهم الفنية. ويقدم ورشة «المزخرف الناشئ»، التي تستهدف المهارات الفنية للفئات اليافعة من عمر 17-13 سنة ليستكشفوا أسرار رسم الزخارف، وكيفية إعداد اللون الذهبي على زخرفتهم الخاصة، فيما تخصص للفئة العمرية من 18 فما فوق ورشة «كن أنت المزخرف»، ويستمتع من خلالها المستهدفون بمجموعة مميزة من الزخارف القرآنية التي تم جمعها خلال الأربعين عاماً الماضية. ويمكن للزوار تعلم أساسيات الزخرفة القرآنية والتذهيب كحرفة مميزة، إضافة إلى ورشة لذات الفئة العمرية بعنوان «من فنان إلى خطاط»، ويتأمل من خلالها المشاركون بالورشة روائع الخطوط العربية ومدى تألقها، لما تجمعه بين الحداثة وتعلم كيفية دمج الخطوط العربية المختلفة في لوحة فنية مبدعة، إلى جانب تنظيم جولة خاصة في المعرض والمشاركة في جلسة حوارية بعنوان «الإسلام كمصدر الإلهام للثقافات المختلفة». حضر افتتاح المعرض إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة.. الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي زكي نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء الدوائر الحكومية وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى الدولة، وحميد جعفر مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الهلال، ومنال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف.