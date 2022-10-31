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شرطة أبوظبي تدعو مرضى الإدمان للاستفادة من "فرصة أمل"

شرطة أبوظبي تدعو مرضى الإدمان للاستفادة من "فرصة أمل"
31 أكتوبر 2022 14:24

دعت شرطة أبوظبي من خلال برنامج "بلادنا أمانة" والذي يبث في إذاعة أبوظبي (أف ام) مرضى تعاطي وإدمان المخدرات من المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من مبادرة وخدمة (فرصة أمل) التي وفرتها الجهات المعنية في الدولة ووفق قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في التقدم للعلاج والتعافي والشفاء من الآفة وذلك في إطار حملة فرصة أمل التي تنفذها حالياً بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأكد العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي اهتمام شرطة أبوظبي بتوعية المجتمع بوجود فرصة أمل للعلاج وإزالة التخوف والتردد من مرضى التعاطي والإدمان مما يشجعهم على التقدم للعلاج والشفاء من هذه الآفة وأيضاً مساعدة أي فرد من أفراد الأسرة موضحاً أن الأبواب لم تغلق والفرصة متاحة وبالقانون الذي أتاح المجال للمتعاطي أو المدمن لاتخاذ القرار الصحيح دون تردد أو خوف.

ولفت إلى حرص شرطة أبوظبي والشركاء الاستراتيجيين على توفير عنصر السرية والأمان والخصوصية للمتعاطي المتقدم للعلاج ولا تقام عليه الدعوى الجزائية.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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