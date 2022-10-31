مستشفى "أن أم سي رويال" ينجح في استئصال «كرة شعر» من أمعاء طفلة
مستشفى "أن أم سي رويال" ينجح في استئصال «كرة شعر» من أمعاء طفلة
31 أكتوبر 2022 13:34
أم القيوين (الاتحاد)
نجح أطباء في مستشفى «أن أم سي رويال» بمجمع دبي للاستثمار في استئصال «كرة شعر» من أمعاء طفلة آسيوية، تسببت لها بانسداد كامل للأمعاء، وإصابتها بمرض متلازمة «رابونزيل». وقال الدكتور فينكاتيش أنجيري، استشاري جراحة الأطفال في المستشفى، الذي أشرف على متابعة حالة الطفلة ديا راجيش البالغة من العمر 5 سنوات من الجنسية الآسيوية، إنه تم تشخيص إصابة ديا بانسداد معوي حاد «انسداد كامل في الأمعاء الدقيقة»، وبعد إجراء صور الأِشعة والتصوير المقطعي للبطن، تم تشخيص الحالة بأنها نادرة، أو ما يعرف طبياً بمتلازمة رابونزيل، وهي انسداد في الأمعاء نتيجة تكون كتل من الشعر المتراكمة داخل الجهاز الهضمي. وأضاف أن الطفلة خضعت لعملية جراحية طارئة في البطن، استمرت لمدة ساعة، وتمت خلالها إزالة كتلة الشعر، التي كانت بطول 20 سم وسماكة 4 سم، لافتاً إلى أن الطفلة تتمتع بصحة جيدة وتمارس حياتها بشكل طبيعي. وأشار الدكتور أنجيري، إلى أن هذا المرض يحدث بشكل رئيسي نتيجة اضطراب نفسي يصيب عادة الشابات في عمر المراهقة، حيث يلجأن إلى نتف شعرهن أو تناوله، وكونه مادة غير قابلة للهضم، يظل في المعدة، ويتكون على شكل كتل تسبب الانسداد، مشيراً إلى أنه في حالة الطفلة ديا، كان الأمر مستغرباً، لأنها صغيرة جداً ونادراً ما تصيب هذه الحالة أطفالاً في مثل سنها. وأوصى الدكتور أنجيري بضرورة الانتباه لما يتناوله الأطفال، والحذر من أي عادة مهما كانت بسيطة، مشدداً على الآباء الانتباه إلى العادات الغريبة لدى أطفالهم، بمراجعة طبيب الأطفال والطبيب النفسي على الفور، إذ أن التشخيص والعلاج المبكرين يمكن أن يمنعا من تفاقم الحالة.