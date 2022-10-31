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شرطة أبوظبي تُطلق "لا تُراكم نقاطك" لخفض النقاط المرورية

شرطة أبوظبي تُطلق "لا تُراكم نقاطك" لخفض النقاط المرورية
31 أكتوبر 2022 09:31

أطلقت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي الحملة التوعوية "لا تُراكم نقاطك" بنسختها الثانية بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة بمشاركة دوريات السعادة وتزامناً مع اليوم العالمي للمدن والذي يصادف 31 أكتوبر سنوياً بهدف تشجيع السائقين على تفادي تراكم "النقاط المرورية" المترتبة على المخالفات على الطرق.

وأوضح العقيد أحمد جمعة الخييلي مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة أن الحملة تستهدف أكثر من 100 ألف مستفيد خلال جولات تفاعلية في أكثر من 10 وجهات ثقافية وسياحية في إمارة أبوظبي مشيرَا إلى استخدام الحملة أساليب فعالة في التوعية مثل "أسلوب السرد القصصي" و"الأنماط السلوكية" في تصميم المواد الإعلامية.

وأكد الاهتمام بتدريب وتأهيل مخالفي قانون السير والمرور الاتحادي من خلال تقديم دورات تدريبية للتعريف بكيفية تخفيض النقاط المرورية واسترجاع رخص القيادة إلى جانب برنامج المركبات الثقيلة، من خلال عدد متنوع من اللغات المستهدفة.

وتضمنت الفعالية إطلاق فيديو في القناة المائية بأبوظبي وتوزيع الهدايا على الأطفال بواقع 500 طفل إلى جانب القيام بجولة في ناشونال أكواريوم أبوظبي بحضور محمد عبدالوهاب المدير التنفيذي للمشروع الذي يعد من أكبر أحواض الأحياء المائية في منطقة الشرق الأوسط، ضمن مشروع القناة بأبوظبي.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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