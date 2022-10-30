سلطان القاسمي يشهد ختام «منصة الشارقة للأفلام»

الشارقة (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، في قلب الشارقة حفل ختام فعاليات الدورة الخامسة من «منصة الشارقة للأفلام».

بدأت مجريات حفل الختام بوصول صاحب السمو حاكم الشارقة، حيث كان في استقباله الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخة نوار بنت أحمد القاسمي مديرة مؤسسة الشارقة للفنون، وعبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، والدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي البعثات الدبلوماسية وجمع من الفنانين والمشاركين.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم الفائزين بجوائز الدورة الخامسة لمنصة الشارقة للأفلام، حيث حصل على جائزة أفضل فيلم روائي طويل «قدحة، حياة ثانية» من إخراج أنيس اسود، وفاز فيلم «مرحبا» من إخراج كاثرين مازوير بجائزة أفضل فيلم روائي قصير، بينما فاز فيلم «الاستراحة» من إخراج نافيد نكهاه ازاد بالإشادة الشرفية لفئة الأفلام الروائية.

وفاز فيلم «أوراق كوباكابانا» من إخراج فرناندو بورتاباليس، بجائزة أفضل فيلم تجريبي طويل، فيما فاز فيلم «كيف تعكس تعويذة: وعد الأرشيف» من إخراج ياسمين بن عبدالله، بجائزة أفضل فيلم تجريبي قصير، بينما ذهبت الإشادة الشرفية إلى فيلم «النشأة» من إخراج ياروسلاف بولافين.

وفي فئة الأفلام الوثائقية، فاز فيلم «روافد الأمازون» بجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل من إخراج ألفارو سارمينتو ودييغو سارمينتو وتيري تومستو، كما فاز فيلم «عشرون جنيه في الشهر» من إخراج حسن أيمن بجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير، بينما ذهبت الإشادة الشرفية لهذه الفئة لفيلم «كما أريد» من إخراج سماهر القاضي.

وتم تكريم سميحة بنت سعيد علوي بجائزة الملتقى التشاركي، وجرى خلال حفل الختام عرض فيلم تسجيلي لأبرز الأعمال السينمائية المشاركة في الدورة الخامسة من منصة الشارقة للأفلام.

وألقت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون كلمة قالت فيها «نرحب بكم اليوم في الحفل الختامي لمنصة الشارقة للأفلام والذي نقيمه احتفاءً بالفنانين والمخرجين العاملين في قطاع السينما المستقلة وصناعة الأفلام، آملين أن تكونوا قد استمتعتم بعروض المنصة في دورتها الخامسة، والتي قدمت هذا العام أكثر من 30 فيلماً إقليمياً ودولياً، إلى جانب احتضانها للعديد من الجلسات الحوارية والمبادرات النوعية والعروض الموسيقية التي تضمنها المهرجان».

وتناولت الشيخة حور أهداف وجهود المنصة على مدى السنوات الماضية، قائلة «شكلت منصة الشارقة للأفلام منذ انطلاقها عام 2018 ركيزة داعمة للفنانين الناشئين، ووجهة لصناع الأفلام العالميين، وكان التطور المتنامي الذي حققه المهرجان سنة تلو الأخرى إشارة دالة على التزام مؤسسة الشارقة للفنون بتعزيز الحراك الثقافي، ودعم الفنانين والعاملين في الحقل الإبداعي والسينمائي بوجه عام». وتوجهت رئيس مؤسسة الشارقة للفنون في ختام كلمتها بالشكر إلى جميع من ساهموا في إنجاح هذه الدورة، وإلى الفائزين بمسابقة «الملتقى التشاركي»، والأفلام الفائزة بجوائز المنصة لعام 2022، كما توجهت بالشكر الخاص إلى الشريك في الصناعة السينمائية مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وإلى شركاء في البرنامج التعليمي البعثة الدبلوماسية الأميركية في الدولة، وكلية الفنون والعلوم الإنسانية في جامعة نيويورك أبوظبي وصولاً إلى داعمي البرنامج التعليمي السفارة الفرنسية/ المعهد الفرنسي في الإمارات، كما تقدمت بالشكر إلى الشريك في تداول الأفلام شبكة الشاشات العربية البديلة «ناس» والناقل الرسمي شركة العربية للطيران.

تطوير المواهب

ألقى شون ميرفي، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، كلمة قدم فيها الشكر إلى مؤسسة الشارقة للفنون على أتاحتها الفرصة للتعاون والمشاركة في هذا الحدث الفني الكبير، مثمناً التعاون المثمر بين المؤسسات المختلفة المهتمة بالفنون والسينما.

وأشاد بالاهتمام اللامحدود من إمارة الشارقة بالثقافة في مختلف المجالات والعمل على الارتقاء بالشباب عبر تنظيم العديد من الفعاليات والملتقيات، مما جعلها مدينة ثقافية لها وزنها على الخارطة الثقافية الإقليمية والعالمية، وملتقى دائماً لتبادل الخبرات وتطوير المواهب.

في كلمته، أشار عادل علي، الرئيس التنفيذي لشركة طيران العربية، إلى الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة الشارقة للفنون مما يوفر الفرصة أمام الشباب لإبراز مواهبهم من جهة، وللجمهور للاطلاع واستكشاف الفنون السينمائية من جهة أخرى، وقدم الشكر والتقدير للمؤسسة لإتاحتها الفرصة للتعاون ورعاية هذا الحدث الهام على مستوى صناعة الأفلام ودعم المهتمين بها.