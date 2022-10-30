شيخ الأزهر يشارك في ملتقى البحرين للحوار

أبوظبي (وام)

يشارك فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، في ملتقى البحرين للحوار «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني» الذي يعقد يومي 3 و4 نوفمبر المقبل، تحت رعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وبحضور قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة، ونحو 200 شخصية من رموز وقادة وممثلي الأديان حول العالم، إضافة إلى شخصيات فكرية وإعلامية بارزة.

ومن المقرَّر أن يُجرِي فضيلة الإمام الأكبر لقاءاتٍ رسميةً مع جلالة ملك البحرين وقداسة بابا الفاتيكان، ومع القادة والرموز الدينيين المشاركين في المؤتمر.