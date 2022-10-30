نورة الكعبي تتعرّف على مقتنيات متحف الفنّ المصري الحديث

أبوظبي (الاتحاد)

تجوّلت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، أمس الأول، رفقة معالي الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، في أروقة وأجنحة متحف الفنّ المصري الحديث، وتعرّفت على مقتنياته وما يضمّه من كنوز وأعمال فنّيّة متميّزة من مختلف الأجيال والحِقب الزمنية، وترجع فكرة إنشائه لعام 1972 كواحد من أهم المتاحف المصرية والعربية.

جاء ذلك في إطار مشاركة معاليها والوفد المرافق لها ضمن فعاليات «مصر والإمارات قلب واحد» والتي أُقيمت على امتداد ثلاثة أيام في العاصمة القاهرة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، احتفالاً بمرور خمسين عاماً على تدشين العلاقات الإماراتية المصرية، بمشاركة مجموعة كبيرة من وزراء حكومتي البلدين وعدد من الشخصيات الرسمية من قطاعات الأعمال، والثقافة، والفكر، والإعلام.

وعن هذه الزيارة، قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب: «يحمل متحف الفن المصري الحديث قيمة استثنائية، فهو يحتضن كنوزاً معرفية ومقتنيات تدلّ على حقبة زمنية عريقة تشهد على المكانة الكبيرة لجمهورية مصر العربية الثقافية معرفياً، وفكرياً، وثقافياً، وتعكس الثقِل المهمّ الذي تحظى به مصر، فالمتحف يضم آلاف الأعمال المهمّة لروّاد الفنّ المصري الحديث بداية من القرن العشرين للعديد من الأسماء المهمّة، كما يستعرض لزوّاره سجلاً بصرياً يرصد تاريخ الحركة التشكيلية المصرية منذ عام 1887 حتى عام 1975، إلى جانب عرضه لأعمال من بواكير المشاريع الإبداعية لكبار الفنانين المصريين، ما يجعله يحظى بهذه المكانة والسمعة التي نعتز بها كعرب». وتابعت معاليها: «يربط دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية علاقات تاريخية أخوية أثمرت عن العديد من المشاريع الرائدة التي تصبّ في مصلحة كلا البلدين الشقيقين، وإننا نعتزّ بهذه الشراكات والعلاقات المتنامية».

صروح فنية

أثنت معالي وزيرة الثقافة والشباب، خلال الزيارة، على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم الذي يحظى به المتحف، مؤكدة أن الاهتمام بهذه الصروح الفنية يعكس مكانة مصر وأهميتها الاستراتيجية كحاضنة للمعرفة والإبداع الإنساني في المنطقة، مؤكدة أن احتفالية «الإمارات ومصر قلب واحد» تسهم في تعزيز الروابط والعلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين والتي ساهمت على امتداد خمسة عقود في إرساء دعائم مستقبل أكثر تعاوناً وانفتاحاً في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية. وعقب الزيارة، تجولت معاليها في متحف محمد محمود خليل وحرمه، وكان في استقبالها الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وعدد من قيادات القطاع، حيث قدم مديرو وأمناء المتحفين شرحاً وافياً عن تاريخ المبنيين، وأهم الأعمال المعروضة من المقتنيات الفنية التي يحتضنها.