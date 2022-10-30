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مجموعة الحبتور: تزويج 100 شاب إماراتي في دبي

حصة بوحميد وخلف الحبتور بعد توقيع مذكرة التفاهم (وام)
31 أكتوبر 2022 02:05

دبي (الاتحاد)

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استقبل رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، في مجموعة الحبتور، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن «دعم الشباب المواطنين المقبلين على الزواج»، من خلال تنظيم الأعراس الجماعية، وذلك في إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية، وتفعيلاً لمفهوم الشراكة والمسؤولية المجتمعية، بما يدعم رؤية وأهداف الوزارة، وسعي المجموعة لبناء وتأسيس أسر إماراتية متماسكة، وتحقيق الاستقرار الأسري والتلاحم المجتمعي، وتحفيز الشباب المقبلين على الزواج، وتمكينهم من بناء حياة زوجية وأسرية سعيدة ومستقرة. جاءت المذكرة تزامناً مع الاستعدادات لإقامة العرس الجماعي الذي تنظمه مجموعة الحبتور، بالتعاون مع الوزارة، يوم 13 نوفمبر 2022، والذي يهدف لتزويج 100 شاب إماراتي على مستوى إمارة دبي، على أن يتم تنظيم أعراس جماعية أخرى خلال السنوات المقبلة، حسب الاتفاق بين الجهتين.
وتسعى وزارة تنمية المجتمع، من خلال التعاون مع مجموعة الحبتور، إلى دعم وتحفيز الشباب المواطنين المقبلين على الزواج للمشاركة في الأعراس الجماعية، ترسيخاً لأهمية دورها في تعزيز الاستقرار الأسري، وقيمتها المتجذرة ضمن العادات والتقاليد الإماراتية المتوارثة.

مجموعة الحبتور
الحبتور
دبي
حصة بنت عيسى بوحميد
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