أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة «يونيمد» الشركة الإماراتية الرائدة بمجال المعدات الطبية والمنتجات الصيدلانية، اتفاقية شراكة مع شركة وادي النيل للأدوية «بنتا فارما» التابعة للشركة المصرية للاستثمار والمشروعات (ECIP).

ويأتي توقيع الاتفاقية بين الجانبين، في إطار الاحتفاء بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية تحت شعار «مصر والإمارات قلب واحد»، تعبيراً عن العلاقات التاريخية والأخوية بين القيادتين والشعبين الشقيقين، التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتهدف الاتفاقية لتوفير الأدوية بأسعار تنافسية، وفق أفضل الممارسات العالمية، ومنع الاحتكار بسوق الدواء في المنطقة العربية، وتوزيع منتجات دوائية عالية الجودة لتحسين صحة الإنسان ورفاهيته. وقع الاتفاقية، شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة عبيد ومحمد الملا، المالكة لشركة «يونيمد»، واللواء محمد دبور، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة وادي النيل للأدوية «بنتا فارما».