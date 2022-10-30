200 طالب من 50 مدرسة يشاركون في هاكاثون «الإمارات تبرمج»

دبي (الاتحاد)

شارك أكثر من 200 طالب من نحو 50 مدرسة من كل أنحاء الدولة بهاكاثون المدارس الذي نظمته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بالتعاون مع البرنامج الوطني للمبرمجين في بوليفارد أبراج الإمارات، ضمن فعاليات «الإمارات تبرمج»، بهدف تعزيز مهارات الطلاب التكنولوجية والتنافسية في إيجاد حلول برمجية وتقنية وتحفيزهم على التعمق في تعلم البرمجة، وتعريفهم بدور البرمجة الأساسي في تطوير العالم، بحضور سفراء البرمجة.

وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، الاهتمام الكبير الذي توليه المؤسسة لتعزيز مهارات البرمجة لدى الطلبة من خلال إشراكهم في مختلف الفعاليات ذات الصلة سواء على المستوى المحلي أو العالمي بما يصقل مهاراتهم ويبني قدراتهم في مجالات البرمجة والرقمنة، انسجاماً مع توجهات الدولة واستراتيجيتها في هذا الصدد.

وبينت أن المؤسسة حريصة على تعميق فهم الطلبة وتطوير مهاراتهم في المجالات التكنولوجية والرقمية باعتبارها من أهم أدوات صناعة المستقبل، نظراً لما يشهده العالم من اهتمام متزايد في هذه المجالات وهو ما أوجد ثورة صناعية رابعة تشكل فيها البرمجة المحور الأساسي.

وقال معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، إن اعتماد يوم للبرمجة يعكس توجهات القيادة الرشيدة بتهيئة بيئة تنافسية بين المؤسسات والجهات لتعزيز مفاهيم البرمجة، من خلال المبادرات والبرامج الهادفة إلى الاحتفاء بإنجازات المبرمجين وإنجازات الدولة الرقمية ونشر المعرفة الرقمية وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي في بناء أجيال متمكنة من مهارات المستقبل.

وزار معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مصنع «مارسس روبوتيكس»، المتخصص في روبوتات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الأتمتة الهندسية في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار تزامناً مع فعاليات يوم «الإمارات تبرمج».

وقال محمد عبد الرحمن المدير الإقليمى لشركة «مارسس روبوتيكس» إن الشركة تستعرض مجموعة من أحدث الحلول الروبوتية لدعم أساليب العمل في العديد من القطاعات الصناعية والصحية وغيرها.