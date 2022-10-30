«أمناء جامعة الإمارات» يناقش خطة العمل الشاملة

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة، اجتماعه الثاني للعام الجامعي 2022/ 2023 -خلوة استمرت يومين- في أبوظبي، برئاسة معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة، وناقش المجلس خطة العمل الشاملة للجامعة ومدتها عامان التي تهدف لتسريع تقدم الجامعة في التصنيف العالمي للجامعات، كما اطلع على عرض حول مجالات البحث ذات الأولوية، واطلع على دراسة جدوى تتضمن التحليل المالي بما يدعم تنفيذ الخطة.

وأجرى المجلس تقييما للمشاريع التحويلية التي تقترح جامعة الإمارات العربية المتحدة تنفيذها لضمان التركيز على المبادئ والأولويات العشر للدولة على مدى الخمسين عامًا القادمة، بما يتوافق مع المنهجية الجديدة للعمل الحكومي للجهات الاتحادية. واطلع المجلس على تقرير تقييم أداء المجلس واللجان المنبثقة عنه، حيث أعد التقرير استشاري خارجي مستقل متخصص في الحوكمة. وخلص التقرير إلى تأكيد التزام أعضاء المجلس في العمل بطريقة متماسكة متوافقة مع ممارسات الحوكمة الفعالة. ووافق المجلس على توصيات لتعزيز ممارسات الحوكمة، والجدول الزمني لتنفيذها. كما اطلع المجلس على عرض حول مقترحات إعادة الهيكلة الداخلية للجامعة. وبعد المناقشة وجه المجلس بإجراء مزيد من التقييم للمقترحات وعمل دراسات مقارنة من خلال فرق عمل متخصصة بما يحقق مستهدفات الجامعة وخططها الطموحة.

وقدم الدكتور عبدالله الكرم، رئيس لجنة الشؤون الأكاديمية والطلابية، إلى المجلس التقرير الدوري للجنة وتوصياتها.. واعتمد المجلس نتائج التقرير بما فيها إعداد سياسة جديدة من شأنها أن تسمح بتقديم دبلوم الدراسات العليا عبر الإنترنت في التميز التربوي، وإجراء تعديلات على الرسوم الدراسية لجميع برامج الماجستير في كلية الهندسة، والتوسع في التخصصات الأخرى لبرنامج الدكتوراه الحالية المزدوجة بين جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة لوفان الكاثوليكية، وبرنامج الدكتوراه الجديد المزدوج بين جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة ماكجيل، الكندية. وقدم الدكتور طارق بن هندي، رئيس لجنة التدقيق والمخاطر، التقرير الدوري للجنة حول الشؤون المالية وإدارة المخاطر المؤسسية والتدقيق الداخلي. كما اطلع المجلس على عرض للأداء المالي للجامعة للربع الثالث من عام 2022.